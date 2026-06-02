Quem pretende viajar durante o feriado prolongado de Corpus Christi deve se preparar para enfrentar períodos de tráfego intenso nas principais rodovias concedidas do Estado de São Paulo. A expectativa é que mais de 20,2 milhões de veículos circulem pelas estradas entre os dias 3 e 7 de junho, tornando o período um dos mais movimentados de 2026.
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Quando as estradas devem ficar mais cheias
Os motoristas que desejam evitar congestionamentos devem ficar atentos aos horários de maior fluxo previstos pelas concessionárias. Na quarta-feira (3), a movimentação mais intensa deve ocorrer entre 9h e 17h. Já na quinta-feira (4), o pico está concentrado entre 10h e 11h. Na sexta-feira (5), o tráfego deve permanecer elevado das 10h às 17h.
O movimento segue forte ao longo do fim de semana. No sábado (6), a previsão indica maior volume de veículos entre 10h e 18h. Já no domingo (7), quando muitos viajantes iniciam o retorno para casa, o horário mais crítico deve ocorrer das 14h às 17h.
A projeção reforça a expectativa de grande movimentação tanto nos corredores que ligam a capital ao interior quanto nos acessos ao litoral paulista. As rodovias administradas pela AutoBAn lideram a estimativa de fluxo, com mais de 3,1 milhões de veículos. Na sequência aparecem Sorocabana, Novo Litoral, Rodoanel Oeste e Ecovias Leste Paulista.
Operação reforçada para o feriado
Para atender ao aumento da demanda, as concessionárias vão operar com capacidade máxima durante todo o período. O monitoramento será realizado 24 horas por dia pelos Centros de Controle Operacional, com apoio do Policiamento Rodoviário e utilização de câmeras, sensores e painéis eletrônicos instalados ao longo das rodovias.
A operação também prevê reforço nas equipes de atendimento, ampliação da frota de guinchos e ambulâncias, além do posicionamento estratégico de viaturas em pontos de maior circulação. Em trechos com maior demanda, especialmente nos acessos ao litoral, poderão ser adotadas medidas especiais de gerenciamento do tráfego.
No Sistema Anchieta-Imigrantes, por exemplo, a operação poderá contar com reversão de pistas conforme a necessidade, priorizando o fluxo de descida ou subida da serra de acordo com o comportamento do trânsito. A recomendação para os motoristas é planejar a viagem com antecedência, acompanhar as condições das rodovias pelos canais oficiais e respeitar as normas de segurança durante todo o trajeto.
O planejamento da operação ocorre após resultados positivos registrados no feriado de Tiradentes, quando as rodovias concedidas apresentaram redução superior a 50% no número de acidentes em comparação ao mesmo período do ano anterior.