Os motoristas que desejam evitar congestionamentos devem ficar atentos aos horários de maior fluxo previstos pelas concessionárias. Na quarta-feira (3), a movimentação mais intensa deve ocorrer entre 9h e 17h. Já na quinta-feira (4), o pico está concentrado entre 10h e 11h. Na sexta-feira (5), o tráfego deve permanecer elevado das 10h às 17h.

Quem pretende viajar durante o feriado prolongado de Corpus Christi deve se preparar para enfrentar períodos de tráfego intenso nas principais rodovias concedidas do Estado de São Paulo. A expectativa é que mais de 20,2 milhões de veículos circulem pelas estradas entre os dias 3 e 7 de junho, tornando o período um dos mais movimentados de 2026.

O movimento segue forte ao longo do fim de semana. No sábado (6), a previsão indica maior volume de veículos entre 10h e 18h. Já no domingo (7), quando muitos viajantes iniciam o retorno para casa, o horário mais crítico deve ocorrer das 14h às 17h.

A projeção reforça a expectativa de grande movimentação tanto nos corredores que ligam a capital ao interior quanto nos acessos ao litoral paulista. As rodovias administradas pela AutoBAn lideram a estimativa de fluxo, com mais de 3,1 milhões de veículos. Na sequência aparecem Sorocabana, Novo Litoral, Rodoanel Oeste e Ecovias Leste Paulista.

Operação reforçada para o feriado

Para atender ao aumento da demanda, as concessionárias vão operar com capacidade máxima durante todo o período. O monitoramento será realizado 24 horas por dia pelos Centros de Controle Operacional, com apoio do Policiamento Rodoviário e utilização de câmeras, sensores e painéis eletrônicos instalados ao longo das rodovias.