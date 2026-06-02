02 de junho de 2026
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COBERTURA VACINAL

Caxumba avança 39% na região e situação preocupa

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
A recomendação das autoridades é que pais e responsáveis verifiquem a situação vacinal de crianças e adolescentes e mantenham a caderneta em dia.
A recomendação das autoridades é que pais e responsáveis verifiquem a situação vacinal de crianças e adolescentes e mantenham a caderneta em dia.

O número de atendimentos relacionados à caxumba na região de Piracicaba apresentou crescimento expressivo. Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam aumento de 39% nos registros da doença em 2025 na comparação com o ano anterior, cenário que coincide com a redução da cobertura vacinal em São Paulo.

A regional de saúde de Piracicaba contabilizou 538 procedimentos clínicos ligados à infecção em 2025, contra 387 registrados em 2024. A tendência de alta permanece em 2026. Somente entre janeiro e março deste ano, já foram registrados 103 atendimentos.

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Vacinação em queda preocupa

Especialistas associam o avanço da doença à diminuição da procura pela vacina tríplice viral, responsável pela proteção contra sarampo, caxumba e rubéola.
Levantamento do Centro de Vigilância Epidemiológica mostra redução gradual no número de doses aplicadas no estado:
• 2024: 1.075.843 doses aplicadas;
• 2025: 983.288 doses;
• 2026 (até 25 de maio): 305.265 doses.

A queda na imunização preocupa as autoridades sanitárias, já que a vacina é considerada a principal forma de prevenção contra surtos e complicações associadas às doenças.

Crianças e adolescentes concentram maioria dos casos

Os dados indicam que a maior parte dos atendimentos envolve pacientes com até 14 anos de idade. O grupo mais afetado reúne crianças pequenas e adolescentes, faixa etária que depende diretamente da manutenção do calendário vacinal para garantir a proteção coletiva.

Riscos vão além do inchaço das glândulas

Embora seja frequentemente associada apenas ao aumento das glândulas salivares, a caxumba pode provocar complicações importantes. Em alguns casos, a infecção pode atingir órgãos reprodutivos, causando inflamações nos testículos ou nos ovários.

Segundo especialistas, essas complicações podem comprometer a fertilidade futuramente, tornando ainda mais importante a prevenção por meio da vacinação.

Saúde reforça importância da imunização

Diante do aumento dos casos, a recomendação das autoridades é que pais e responsáveis verifiquem a situação vacinal de crianças e adolescentes e mantenham a caderneta em dia.

A atualização das doses previstas pelo Programa Nacional de Imunizações é considerada fundamental para reduzir a circulação do vírus e evitar novos aumentos nos registros da doença na região.

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