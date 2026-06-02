A regional de saúde de Piracicaba contabilizou 538 procedimentos clínicos ligados à infecção em 2025, contra 387 registrados em 2024. A tendência de alta permanece em 2026. Somente entre janeiro e março deste ano, já foram registrados 103 atendimentos.

O número de atendimentos relacionados à caxumba na região de Piracicaba apresentou crescimento expressivo. Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam aumento de 39% nos registros da doença em 2025 na comparação com o ano anterior, cenário que coincide com a redução da cobertura vacinal em São Paulo.

Especialistas associam o avanço da doença à diminuição da procura pela vacina tríplice viral, responsável pela proteção contra sarampo, caxumba e rubéola.

Levantamento do Centro de Vigilância Epidemiológica mostra redução gradual no número de doses aplicadas no estado:

• 2024: 1.075.843 doses aplicadas;

• 2025: 983.288 doses;

• 2026 (até 25 de maio): 305.265 doses.

A queda na imunização preocupa as autoridades sanitárias, já que a vacina é considerada a principal forma de prevenção contra surtos e complicações associadas às doenças.

Crianças e adolescentes concentram maioria dos casos

Os dados indicam que a maior parte dos atendimentos envolve pacientes com até 14 anos de idade. O grupo mais afetado reúne crianças pequenas e adolescentes, faixa etária que depende diretamente da manutenção do calendário vacinal para garantir a proteção coletiva.

Riscos vão além do inchaço das glândulas