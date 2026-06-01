Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima pisa na tampa da estrutura e desaparece em segundos na galeria subterrânea. A cena, em frente a uma escola, chamou atenção pela rapidez do colapso e pelo risco extremo na via pública.

Uma mulher foi “engolida” por um bueiro após a calçada ceder repentinamente na manhã de domingo (31), na Rua Oto de Alencar, no Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 7h40, enquanto ela seguia para o trabalho após descer de uma motocicleta.

Após o acidente, a área passou a ser investigada diante da suspeita de que a tampa do bueiro tenha sido manipulada horas antes. Registros de segurança indicam que duas pessoas teriam retirado e recolocado a estrutura durante a madrugada, sem a devida fixação, o que pode ter provocado a instabilidade.

A hipótese é de que o caso esteja relacionado a tentativa de furto ou vandalismo, já que os mesmos suspeitos também teriam sido vistos em ações criminosas na região. A Polícia Civil apura as circunstâncias da ocorrência, enquanto equipes da Prefeitura reforçaram a estrutura e realizaram vistoria no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente após a queda e realizou o resgate da mulher, que foi encaminhada ao Hospital Federal do Andaraí com ferimentos moderados.