Um motorista de uma pick up Ford Pampa perdeu o controle após uma pane no freio e bateu em um HB20, que foi jogado contra a Unidade Básica de Saude do Monte Feliz, neste sábado (30), em Piracicaba.
LEIA MAIS
- Motociclista morre em batida entre carro e Kawasaki
- Mãe morre durante velório do filho na região de Piracicaba
O homem contou para a Guarda Civil Metropolitana que seguia bairro-centro, quando foi pisar no freio para cruzar a avenida e nada, o pedal afundou, o freio sumiu e a Pampa entrou atravessada na Edne Rontani. O HB20 foi atingido na lateral, rodou e foi parar direto na grade de proteção da UBS do Monte Feliz. O estrondo acordou o bairro inteiro.
O motorista do HB20 bateu com violência a cabeça e foi atendido pelas equipes de resgate, mas não quis ir ao hospital. A polícia e a pericia atenderam a ocorência, e um boletim foi registrado.