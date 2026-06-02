O sistema de pagamentos Pix voltou ao centro de uma disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos após o governo de Donald Trump incluir a ferramenta em uma investigação sobre práticas consideradas prejudiciais às empresas norte-americanas. O tema ganhou destaque após a conclusão de um relatório que aponta supostas vantagens concedidas pelo governo brasileiro ao modelo de transferências instantâneas criado pelo Banco Central.

Segundo o documento elaborado pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), o Pix estaria recebendo tratamento privilegiado em relação a empresas estrangeiras que atuam no mercado de pagamentos eletrônicos. Para os norte-americanos, algumas regras adotadas pelo Banco Central poderiam dificultar a concorrência de companhias dos EUA no setor financeiro digital brasileiro.

O que os EUA criticam no Pix?

Entre os principais questionamentos apresentados pelos Estados Unidos está o fato de o Banco Central atuar simultaneamente como regulador do sistema financeiro e responsável pela operação do Pix. Na avaliação do governo americano, esse modelo poderia criar vantagens competitivas para a plataforma brasileira.