02 de junho de 2026
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PRESSÃO DOS EUA

Ataque ao Pix: entenda a disputa entre Brasil e EUA

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Gov.br
Entre os principais questionamentos apresentados pelos Estados Unidos está o fato de o Banco Central atuar simultaneamente como regulador do sistema financeiro e responsável pela operação do Pix.
Entre os principais questionamentos apresentados pelos Estados Unidos está o fato de o Banco Central atuar simultaneamente como regulador do sistema financeiro e responsável pela operação do Pix.

O sistema de pagamentos Pix voltou ao centro de uma disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos após o governo de Donald Trump incluir a ferramenta em uma investigação sobre práticas consideradas prejudiciais às empresas norte-americanas. O tema ganhou destaque após a conclusão de um relatório que aponta supostas vantagens concedidas pelo governo brasileiro ao modelo de transferências instantâneas criado pelo Banco Central.

Segundo o documento elaborado pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), o Pix estaria recebendo tratamento privilegiado em relação a empresas estrangeiras que atuam no mercado de pagamentos eletrônicos. Para os norte-americanos, algumas regras adotadas pelo Banco Central poderiam dificultar a concorrência de companhias dos EUA no setor financeiro digital brasileiro.

O que os EUA criticam no Pix?

Entre os principais questionamentos apresentados pelos Estados Unidos está o fato de o Banco Central atuar simultaneamente como regulador do sistema financeiro e responsável pela operação do Pix. Na avaliação do governo americano, esse modelo poderia criar vantagens competitivas para a plataforma brasileira.

O relatório também menciona exigências regulatórias que obrigam instituições financeiras a oferecerem o Pix em posição de destaque em seus aplicativos, além da gratuidade do serviço para pessoas físicas. Na visão dos EUA, essas condições favoreceriam o sistema nacional em detrimento de concorrentes privados internacionais.

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Disputa vai além do sistema de pagamentos

Especialistas apontam que o embate não se resume ao Pix. A investigação conduzida pelos Estados Unidos aborda diversos temas ligados à relação comercial entre os dois países, incluindo etanol, propriedade intelectual, serviços digitais e questões ambientais.

Por isso, analistas avaliam que o Pix acabou se tornando um símbolo de uma discussão mais ampla sobre concorrência, tecnologia financeira e soberania econômica.

Quais medidas os EUA podem adotar?

Embora o sistema brasileiro não possa ser alterado diretamente por decisões do governo americano, a legislação utilizada na investigação permite a adoção de medidas comerciais contra o Brasil.

Entre as possibilidades estão restrições comerciais, revisão de benefícios tarifários e até a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano. Uma proposta em discussão prevê a cobrança de taxas de até 25% sobre determinados itens produzidos no Brasil.

O que está em jogo

A crescente relevância do Pix no mercado financeiro é apontada por especialistas como um dos fatores que ajudam a explicar o interesse dos Estados Unidos no tema. Desde seu lançamento, o sistema se consolidou como um dos principais meios de pagamento do país, reduzindo a dependência de plataformas privadas tradicionais.

Além do aspecto econômico, o debate envolve questões estratégicas relacionadas ao controle de dados financeiros, infraestrutura digital e autonomia dos países na criação de sistemas próprios de pagamento.

Próximos passos

O governo americano continuará recebendo manifestações públicas sobre o caso até o início de julho. Também está prevista uma audiência para discutir as possíveis medidas que poderão ser adotadas contra o Brasil.

Até que haja uma decisão definitiva, representantes dos dois países devem manter negociações diplomáticas na tentativa de evitar novas tensões comerciais e encontrar uma solução para as divergências apontadas na investigação.

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