Um cruzamento entre avenidas virou palco de tragédia na noite desta sexta- feira (29), em Rio Claro, na região de Piracicaba. Jailson Pereira de Sousa, 49 anos, motoboy conhecido, marido, pai, não escapou do cruzamento entre a 10 e a 12.

LEIA MAIS

Ele vinha na Kawasaki quando bateu na traseira de um Ford Ecosport. O impacto foi brutal e o capacete não segurou. O condutor da moto caiu desacordado e a moto ficou destruída.