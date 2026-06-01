A Prefeitura de Piracicaba prorrogou para o dia 10 de junho o vencimento da cota única e da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2026. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 21.266, assinado pelo prefeito Helinho Zanatta (PSD) e publicado no Diário Oficial do Município.

Segundo a administração municipal, a alteração não modifica os descontos previstos em lei nem as condições de parcelamento já estabelecidas. As demais parcelas do imposto permanecem com as datas de vencimento originalmente definidas.

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