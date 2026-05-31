A temida "Curva do Cotovelo" fez mais uma vítima neste domingo (31), em São Pedro, na região de Piracicaba.

Um motociclista perdeu o controle na Estrada Municipal Presidente Ulisses Guimarães e foi parar direto no barranco. A moto deitou, o homem voou e o barranco abraçou.

LEIA MAIS