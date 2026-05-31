A temida "Curva do Cotovelo" fez mais uma vítima neste domingo (31), em São Pedro, na região de Piracicaba.
Um motociclista perdeu o controle na Estrada Municipal Presidente Ulisses Guimarães e foi parar direto no barranco. A moto deitou, o homem voou e o barranco abraçou.
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Quando o SAMU chegou, o piloto estava no chão, gemendo, com múltiplos ferimentos, e foi levado ao hospital. Também foram acionados para a ocorrência, equipes da GCM e a Defesa Civil, para a preservação do local.
Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária. As circunstâncias serão apuradas.