31 de maio de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO: Motociclista voa e se fere na temida 'Curva do Cotovelo'

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM São Pedro
Equipes foram acionadas para o socorro da vítima.
Equipes foram acionadas para o socorro da vítima.

 A temida "Curva do Cotovelo" fez mais uma vítima neste domingo (31), em São Pedro, na região de Piracicaba.

Um motociclista perdeu o controle na Estrada Municipal Presidente Ulisses Guimarães e foi parar direto no barranco. A moto deitou, o homem voou e o barranco abraçou.

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Quando o SAMU chegou, o piloto estava no chão, gemendo, com múltiplos ferimentos, e foi levado ao hospital. Também foram acionados para a ocorrência, equipes da GCM e a Defesa Civil, para a preservação do local.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária. As circunstâncias serão apuradas.

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