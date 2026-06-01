Túmulos, capelas e vasos têm sido alvo de furtos e vandalismo no Cemitério da Saudade, em Piracicaba. A redação do Jornal de Piracicaba recebeu diversos relatos de moradores e visitantes que afirmam ter encontrado jazigos danificados e objetos desaparecidos dentro do local.
Segundo os relatos enviados ao jornal, vasos ornamentais, peças metálicas e itens instalados nos túmulos estariam sendo furtados com frequência. Além dos furtos, visitantes relatam atos de vandalismo em capelas e sepulturas, com portas danificadas, estruturas quebradas e sinais de depredação em diferentes pontos do cemitério.
De acordo com os relatos, indivíduos estariam acessando o cemitério por meio de um muro localizado na lateral da área. Após entrarem no espaço, os suspeitos teriam furtado objetos instalados nos túmulos, como peças metálicas, vasos e outros itens utilizados na identificação e conservação dos jazigos.
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Além dos furtos, visitantes também relataram a existência de danos em diferentes pontos do cemitério. Diversos vasos foram encontrados quebrados, assim como outros objetos pertencentes aos túmulos. Algumas famílias afirmam ter percebido o desaparecimento de itens durante visitas realizadas nos últimos dias.
Muro na parte lateral do cemitéiro onde os indivíduos estariam acessando
Moradores que procuraram a reportagem relataram preocupação com a situação e afirmam que os episódios têm causado prejuízos aos proprietários e responsáveis pelos jazigos. Eles também pedem medidas para ampliar a fiscalização e dificultar o acesso de pessoas não autorizadas ao interior do cemitério.
O Cemitério da Saudade é um dos mais antigos e visitados de Piracicaba, recebendo diariamente familiares que comparecem ao local para prestar homenagens e realizar a manutenção dos túmulos.
Até o momento, não há informações sobre a identificação dos responsáveis pelos furtos e danos relatados.