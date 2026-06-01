Túmulos, capelas e vasos têm sido alvo de furtos e vandalismo no Cemitério da Saudade, em Piracicaba. A redação do Jornal de Piracicaba recebeu diversos relatos de moradores e visitantes que afirmam ter encontrado jazigos danificados e objetos desaparecidos dentro do local.

Segundo os relatos enviados ao jornal, vasos ornamentais, peças metálicas e itens instalados nos túmulos estariam sendo furtados com frequência. Além dos furtos, visitantes relatam atos de vandalismo em capelas e sepulturas, com portas danificadas, estruturas quebradas e sinais de depredação em diferentes pontos do cemitério.

De acordo com os relatos, indivíduos estariam acessando o cemitério por meio de um muro localizado na lateral da área. Após entrarem no espaço, os suspeitos teriam furtado objetos instalados nos túmulos, como peças metálicas, vasos e outros itens utilizados na identificação e conservação dos jazigos.