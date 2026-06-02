A partir de quarta-feira (4), quatro trechos das rodovias da região de Piracicaba (SP) terão valores reajustados em 4,39%. Sob comando administrativo da concessionária Eixo SP, os novos preços para carros de passeio e motocicletas variam de R$ 3 a R$ 11.
O reajuste anual está previsto no contrato, conforme informou a concessionária. A aplicação da segue variação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA.
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As rodovias que serão afetadas pelo reajuste são:
• Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Piracicaba e São Pedro (SP);
• Rodovia Hermínio Petrin (SP-308), entre Charqueada (SP) e Piracicaba;
• Rodovia Washington Luís (SP-310), que passa por Cordeirópolis (SP).
Confira os novos valores para veículos de passeio e moto
Praça Manual Automática Motos
SP-308 - Piracicaba (Km 182,25) R$ 7,40 R$ 7,03 R$ 3,70
SP 304 - São Pedro I (Km 183,4) R$ 8,30 R$ 7,88 R$ 4,10
SP 304 - São Pedro II (Km 215,1) R$ 8,60 R$ 8,17 R$ 4,30
SP 310 - Rio Claro (Km 181,5) R$ 11,60 R$ 11,02 R$ 5,80
Fonte: Eixo SP
Quem passa pelo trecho todos os dias terá desconto maior
Conforme informou a concessionária, motoristas com veículos de passeio com pagamento automático também pode receber o Desconto de Usuário Frequente (DUF).
O benefício reduz progressivamente o valor a ser pago, conforme a quantidade de passagens na mesma praça, sentido e dentro do mesmo mês. Na segunda passagem, o valor já começa a cair.
O desconto pode chegar a 90%, aumentando progressivamente o valor descontado até a 30ª passagem, após esse número de passagens, o preço congela até o fim do mês. No próximo mês, o cálculo recomeça. E assim, sucessivamente.
Ainda conforme a Eixo SP, o DUF vale para carros de passeio, pick-ups e vans de dois eixos simples. O desconto é aplicado automaticamente para quem usa tag de qualquer operadora.