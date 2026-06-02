A partir de quarta-feira (4), quatro trechos das rodovias da região de Piracicaba (SP) terão valores reajustados em 4,39%. Sob comando administrativo da concessionária Eixo SP, os novos preços para carros de passeio e motocicletas variam de R$ 3 a R$ 11.

O reajuste anual está previsto no contrato, conforme informou a concessionária. A aplicação da segue variação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA.

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