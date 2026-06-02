02 de junho de 2026
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4 trechos da região de Piracicaba terão valores reajustados; Veja

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Preços para carros de passeio e motocicletas variam de R$ 3 a R$ 11.
Preços para carros de passeio e motocicletas variam de R$ 3 a R$ 11.

A partir de quarta-feira (4), quatro trechos das rodovias da região de Piracicaba (SP) terão valores reajustados em 4,39%. Sob comando administrativo da concessionária Eixo SP, os novos preços para carros de passeio e motocicletas variam de R$ 3 a R$ 11.

O reajuste anual está previsto no contrato, conforme informou a concessionária. A aplicação da segue variação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA.

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As rodovias que serão afetadas pelo reajuste são:

    • Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Piracicaba e São Pedro (SP);
    • Rodovia Hermínio Petrin (SP-308), entre Charqueada (SP) e Piracicaba;
    • Rodovia Washington Luís (SP-310), que passa por Cordeirópolis (SP).

Confira os novos valores para veículos de passeio e moto

Praça                                            Manual    Automática   Motos
SP-308 - Piracicaba (Km 182,25)    R$ 7,40    R$ 7,03     R$ 3,70
SP 304 - São Pedro I (Km 183,4)    R$ 8,30     R$ 7,88     R$ 4,10
SP 304 - São Pedro II (Km 215,1)   R$ 8,60     R$ 8,17     R$ 4,30
SP 310 - Rio Claro (Km 181,5)       R$ 11,60   R$ 11,02    R$ 5,80

Fonte: Eixo SP

Quem passa pelo trecho todos os dias terá desconto maior

Conforme informou a concessionária, motoristas com veículos de passeio com pagamento automático também pode receber o Desconto de Usuário Frequente (DUF).

O benefício reduz progressivamente o valor a ser pago, conforme a quantidade de passagens na mesma praça, sentido e dentro do mesmo mês. Na segunda passagem, o valor já começa a cair.

O desconto pode chegar a 90%, aumentando progressivamente o valor descontado até a 30ª passagem, após esse número de passagens, o preço congela até o fim do mês. No próximo mês, o cálculo recomeça. E assim, sucessivamente.

Ainda conforme a Eixo SP, o DUF vale para carros de passeio, pick-ups e vans de dois eixos simples. O desconto é aplicado automaticamente para quem usa tag de qualquer operadora.

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