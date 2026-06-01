O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva dos policiais militares acusados de envolvimento na morte de Gabriel Junior Oliveira Alves da Silva, ocorrida em abril de 2025, no Vila Sônia em Piracicaba.

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A decisão foi tomada pela 8ª Câmara de Direito Criminal, que revogou em 27 de maio a liberdade provisória concedida anteriormente aos dois agentes Segundo o acórdão, há indícios suficientes de autoria, além da gravidade dos fatos investigados e do risco de interferência na apuração do caso.