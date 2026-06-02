Corpo no chão e mistério no ar. Um homem de 56 anos foi encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira (1), embaixo da ponte Pedro Francisco Prudente, no bairro Nova Piracicaba.
Populares viram a vítima caída e chamaram o socorro. O SAMU chegou rápido, mas já não tinha jeito: óbito constatado no local.
A Guarda Civil Metropolitana isolou a área até a perícia chegar. O corpo foi levado para o IML pela funerária. Um boletim de ocorrência foi registrado.
O caso está sob investigação.