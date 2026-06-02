Famílias, lideranças comunitárias e representantes de diversas instituições participaram na manhã de sábado (30) da Caminhada da Família, realizada em Piracicaba como parte das ações do Maio Laranja, campanha nacional voltada ao combate do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.
Com o tema "Laços que Protegem, Amor que Transforma", a mobilização percorreu ruas da região central da cidade levando mensagens de conscientização sobre a importância da proteção da infância, do fortalecimento dos vínculos familiares e do envolvimento da sociedade na prevenção de diferentes formas de violência.
Ato reuniu famílias e entidades
A concentração aconteceu no bolsão de estacionamento ao lado da Estação da Paulista. Em seguida, os participantes seguiram pela rua Governador Pedro de Toledo até a praça José Bonifácio, onde o evento foi encerrado com apresentações artísticas e atividades recreativas voltadas ao público.
Durante o trajeto, crianças, pais e representantes de entidades carregaram cartazes, faixas e bexigas com mensagens de incentivo à proteção dos direitos de crianças e adolescentes.
Segundo o secretário municipal de Cidadania e Parcerias, Paulo Nardino, a mobilização reforçou a importância da união entre sociedade civil, famílias e poder público na construção de ambientes mais seguros para o desenvolvimento infantil.
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Programas fortalecem vínculos familiares
Além da conscientização promovida durante a caminhada, a ação também destacou iniciativas permanentes desenvolvidas pelo município para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes.
Entre elas está o Programa Famílias Fortes, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa segue diretrizes do Inspire, conjunto de estratégias elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e instituições internacionais para prevenção da violência contra crianças.
De acordo com o gerente de Família da Secretaria de Cidadania e Parcerias, Marcos Corrêa, o programa busca ampliar o diálogo entre familiares e fortalecer relações saudáveis dentro de casa.
“O trabalho contribui para criar ambientes mais seguros, promovendo proteção, convivência e apoio entre pais, responsáveis e filhos”, explicou.
União da sociedade ganha destaque
A presidente do Conselho Diocesano da Renovação Carismática Católica da Diocese de Piracicaba, Rosilene Vacari, ressaltou a importância da mobilização e da participação de diferentes segmentos da sociedade em torno da mesma causa.
Segundo ela, ações como a caminhada ajudam a ampliar a conscientização da população e fortalecem a rede de proteção às famílias.
Rosilene também destacou que o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes exige trabalho contínuo e cooperação entre entidades, comunidade e órgãos públicos.
Maio Laranja reforça combate à violência
A Caminhada da Família integrou a programação do Maio Laranja, campanha nacional que busca alertar a população sobre a necessidade de prevenir e denunciar casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
A iniciativa reforça a importância da informação, da vigilância e da atuação conjunta da sociedade para garantir a proteção dos direitos da infância e da adolescência.