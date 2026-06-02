Famílias, lideranças comunitárias e representantes de diversas instituições participaram na manhã de sábado (30) da Caminhada da Família, realizada em Piracicaba como parte das ações do Maio Laranja, campanha nacional voltada ao combate do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.

Com o tema "Laços que Protegem, Amor que Transforma", a mobilização percorreu ruas da região central da cidade levando mensagens de conscientização sobre a importância da proteção da infância, do fortalecimento dos vínculos familiares e do envolvimento da sociedade na prevenção de diferentes formas de violência.

Ato reuniu famílias e entidades

A concentração aconteceu no bolsão de estacionamento ao lado da Estação da Paulista. Em seguida, os participantes seguiram pela rua Governador Pedro de Toledo até a praça José Bonifácio, onde o evento foi encerrado com apresentações artísticas e atividades recreativas voltadas ao público.