02 de junho de 2026
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CORPUS CHRISTI

Ônibus têm horários alterados nessa quinta (4); veja como fica

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
A operação especial será válida apenas durante o feriado. Na sexta-feira (5), todas as linhas do transporte coletivo municipal retomam o funcionamento normal.
A operação especial será válida apenas durante o feriado. Na sexta-feira (5), todas as linhas do transporte coletivo municipal retomam o funcionamento normal.

Os usuários do transporte coletivo de Piracicaba devem ficar atentos às alterações na operação dos ônibus durante o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4). De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, a maior parte das linhas funcionará com a programação adotada aos domingos e feriados.

Somente as linhas 416 (Uninoroeste/TVS) e 505 (Uninorte) manterão os horários regulares de dias úteis para atender à demanda de trabalhadores das empresas instaladas nessas regiões.

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Linhas voltam ao normal na sexta-feira

A operação especial será válida apenas durante o feriado. Na sexta-feira (5), todas as linhas do transporte coletivo municipal retomam o funcionamento normal. 
A orientação é para que os passageiros consultem os horários antes de sair de casa, evitando transtornos e atrasos nos deslocamentos.

Pira Mobilidade fecha no feriado

A loja de atendimento da Pira Mobilidade não abrirá durante o feriado. O serviço será retomado normalmente na sexta-feira, com atendimento ao público das 7h às 19h.

Consulta de horários

Os horários atualizados de todas as linhas podem ser consultados diretamente pelos usuários por meio dos canais oficiais, no site, SAC 0800 121-848, através do WhatsApp: (19) 99635-6587 ou baixando o app da Pira Mobilidade.

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