Segundo as primeiras informações, o trabalhador realizava a coleta de resíduos durante a rotina de trabalho quando acabou sendo atingido e prensado pelo veículo.

Um funcionário da coleta de lixo morreu no último sábado (30) após ser prensado contra uma parede pelo próprio caminhão de coleta, em Curitiba (PR).

Devido à gravidade dos ferimentos, ele morreu ainda no local do acidente.

As circunstâncias da tragédia estão sendo apuradas pelas autoridades, que investigam as causas do acidente e verificam a existência de câmeras de segurança em residências próximas que possam ter registrado o ocorrido.

Em nota oficial, a empresa responsável pelo serviço lamentou profundamente a morte do funcionário, informou que está prestando todo o suporte necessário à família da vítima e ressaltou que colabora integralmente com as investigações.