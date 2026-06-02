02 de junho de 2026
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MORREU TRABALHANDO

Coletor morre prensado contra parede pelo caminhão da coleta

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O acidente fatal aconteceu durante o trabalho.
O acidente fatal aconteceu durante o trabalho.

  Um funcionário da coleta de lixo morreu no último sábado (30) após ser prensado contra uma parede pelo próprio caminhão de coleta, em Curitiba (PR).

Segundo as primeiras informações, o trabalhador realizava a coleta de resíduos durante a rotina de trabalho quando acabou sendo atingido e prensado pelo veículo.

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Devido à gravidade dos ferimentos, ele morreu ainda no local do acidente.

As circunstâncias da tragédia estão sendo apuradas pelas autoridades, que investigam as causas do acidente e verificam a existência de câmeras de segurança em residências próximas que possam ter registrado o ocorrido.

Em nota oficial, a empresa responsável pelo serviço lamentou profundamente a morte do funcionário, informou que está prestando todo o suporte necessário à família da vítima e ressaltou que colabora integralmente com as investigações.

A Prefeitura de Curitiba informou que acompanha o caso de perto após ter acesso ao boletim de ocorrência e aguarda o avanço das apurações para esclarecer as circunstâncias do acidente.

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