A Copa do Mundo 2026 continua sendo grandiosa em todos os seus detalhes. Na noite desta segunda-feira (1), a delegação brasileira embarcou para os Estados Unidos, sede da Copa. Em uma operação logística que impressiona pelos números e pela estrutura montada para atender atletas e comissão técnica durante toda a competição.
A equipe viajou em um Boeing 767-300ER fretado, aeronave avaliada em mais de R$ 1,19 bilhão e equipada com 96 assentos de primeira classe. O modelo já foi utilizado por grandes artistas internacionais e voltou a ser escolhido para transportar o elenco brasileiro em uma missão que pode durar até 48 dias, caso o time alcance a decisão do torneio.
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A aeronave, agora toda personalizada com as cores da bandeira do Brasil e operacionalizada pela Azul Linhas Aéreas, já transportou os Rolling Stones, há quatro anos, e a própria seleção, em 2023.
Logística da Seleção chama atenção
Além do conforto oferecido durante o voo, o volume de equipamentos transportados se tornou um dos destaques da preparação. Aproximadamente 10 toneladas de bagagem acompanharam a delegação, formada por 91 pessoas, entre elas os 26 jogadores convocados.
O número supera com folga a carga levada por clubes brasileiros em competições internacionais recentes e também é maior do que a registrada pela própria Seleção durante a Copa do Mundo disputada no Catar, em 2022.
Centro médico completo acompanha o Brasil
Uma parte significativa da bagagem é destinada ao departamento de saúde. Equipamentos de fisioterapia, aparelhos de ultrassom, laser, sistemas de recuperação muscular e materiais especializados foram embarcados para garantir atendimento imediato aos atletas durante toda a competição.
A estratégia é reproduzir, dentro dos hotéis e centros de treinamento, uma estrutura médica semelhante à encontrada nos principais centros esportivos do mundo. A comissão técnica considera esse suporte essencial para manter o elenco em condições ideais ao longo do torneio.
Uniformes, medicamentos e materiais de treino
A carga também inclui centenas de peças de uniformes, materiais para treinamentos, medicamentos e itens de uso diário da delegação. Todo o planejamento foi elaborado para minimizar a necessidade de reposições durante a estadia nos Estados Unidos.
Entre os jogadores que embarcaram está Neymar, que segue em recuperação de uma lesão muscular de grau 2. Apesar do tratamento em andamento, o atacante permanece integrado ao grupo e é uma das principais apostas da Seleção para a busca do sexto título mundial.
Quando o Brasil estreia na Copa 2026?
Antes da abertura oficial, o Brasil fará um amistoso preparatório contra o Egito, marcado para sábado (6), às 19h.
A estreia na Copa do Mundo acontece no dia 13 de junho, também às 19h, diante da seleção do Marrocos. A expectativa é de que a equipe utilize toda a estrutura montada para chegar em condições ideais aos momentos decisivos da competição.