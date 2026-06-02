A Copa do Mundo 2026 continua sendo grandiosa em todos os seus detalhes. Na noite desta segunda-feira (1), a delegação brasileira embarcou para os Estados Unidos, sede da Copa. Em uma operação logística que impressiona pelos números e pela estrutura montada para atender atletas e comissão técnica durante toda a competição.

A equipe viajou em um Boeing 767-300ER fretado, aeronave avaliada em mais de R$ 1,19 bilhão e equipada com 96 assentos de primeira classe. O modelo já foi utilizado por grandes artistas internacionais e voltou a ser escolhido para transportar o elenco brasileiro em uma missão que pode durar até 48 dias, caso o time alcance a decisão do torneio.

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