Holding está presente em mais de 50 cidades e já realizou sonhos de mais de 58 mil pessoas.

Quarenta anos de tradição e solidez no mercado imobiliário do interior paulista. A Cataguá Soluções Imobiliárias, holding de Cataguá Construtora e Auten Incorporadora, celebra em junho quatro décadas de atuação consistente, somando presença em mais de 50 municípios, com 17 mil chaves entregues e mais de 58 mil pessoas com sonhos realizados.

Em quatro décadas, construiu relações de confiança com seus clientes, parceiros e colaboradores, entregando empreendimentos com excelente qualidade e localização, proporcionando bem-estar e qualidade de vida a milhares de famílias, desenvolvendo projetos que impactam o crescimento de cidades, gerando emprego e renda, e estreitando relacionamentos com a comunidade, apoiando eventos culturais, sociais e esportivos. “Chegar aos 40 anos é um marco e um grande orgulho para nós. Em quatro décadas, muitas coisas mudaram: as cidades, o jeito de morar, de trabalhar, de viver.

Mas os nossos valores, a confiança dos clientes que nos escolhem, o desenvolvimento dos nossos colaboradores e nossa relação com os parceiros, isso permanece como alicerce para nós. Construímos não só estruturas, construímos relações, confiança e futuro”, destaca Daniel Escobar de Carvalho, sócio-diretor da Cataguá.

Ele menciona o crescimento do grupo, que hoje possui cerca de 3 mil unidades habitacionais em construção, com uma dezena de canteiros de obras ativos e 12 produtos em portfólio entre Auten Incorporadora e Cataguá Construtora.

O grupo também é reconhecido como uma ótima empresa para se trabalhar, tendo recebido a certificação Great Place to Work pela nona vez em 2026, baseada em pesquisa de clima organizacional feita com os colaboradores e nas práticas de gestão de pessoas. Atualmente, são mais de 500 empregos gerados entre diretos e indiretos.

“Uma trajetória de quarenta anos não se constrói sozinho. A cada colaborador, parceiro, cliente Cataguá, nosso agradecimento: vocês são parte da transformação positiva na vida das pessoas”, reforça o sócio-diretor.

TRADIÇÃO

O Grupo Cataguá teve início com a Cataguá Construtora, que atua desde a incorporação à construção de bairros planejados e condomínios fechados de casas e apartamentos que se destacam pela qualidade construtiva e excelente estrutura de lazer, enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida.

Com projetos desenvolvidos de forma personalizada para as necessidades de cada cidade, os empreendimentos estão sempre em áreas vetores de crescimento, próximos a vias de acesso principais e rodovias. É hoje reconhecida como a construtora de maior tradição, credibilidade, qualidade e confiança de Piracicaba, conforme pesquisa da Brain Inteligência Estratégica.

Já a Auten Incorporadora possui foco no mercado de alto padrão, com empreendimentos verticais com lazer premium, sempre em regiões nobres e com amplo acesso à rede de conveniência e serviços. Seus projetos são assinados por arquitetos e paisagistas renomados, com fachada de imponência e beleza, marcados pela exclusividade. Hoje, está presente nas cidades de Santa Bárbara d’Oeste, Paulínia e Jundiaí.

Conheça a Cataguá Soluções Imobiliárias: www.grupocatagua.com.br.