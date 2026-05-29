Ver gatos passeando de coleira ainda chama atenção nas ruas e parques. Diferente dos cães, os felinos costumam ser mais reservados e territorialistas, o que faz muitos tutores se perguntarem se os bichanos realmente gostam desse tipo de passeio.

Segundo a médica veterinária Fernanda Maris Ramos, não existe uma resposta única. Cada animal reage de forma diferente ao ambiente externo e à experiência com coleira.

“Os gatos são curiosos e exploradores por natureza, mas precisam se sentir seguros para aceitar qualquer mudança na rotina”, explica.