Faltando apenas 2 dias para o encerramento do prazo do Imposto de Renda 2026, milhares de contribuintes ainda não enviaram a declaração em Piracicaba. Dados da Receita Federal apontam que a cidade deve registrar 147.532 documentos entregues dentro do prazo neste ano, mas até esta quarta-feira (27) somente 126.049 declarações haviam sido transmitidas.

O número indica que aproximadamente 21,4 mil contribuintes piracicabanos ainda precisam regularizar a situação até às 23h59m59 desta sexta-feira (29), horário limite para envio da declaração sem multa. Em todo o país, mais de 37,1 milhões de documentos já foram recebidos pela Receita Federal, que espera alcançar a marca de 44 milhões de declarações em 2026.

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Piracicaba registra aumento na expectativa de entregas