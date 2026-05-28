Faltando apenas 2 dias para o encerramento do prazo do Imposto de Renda 2026, milhares de contribuintes ainda não enviaram a declaração em Piracicaba. Dados da Receita Federal apontam que a cidade deve registrar 147.532 documentos entregues dentro do prazo neste ano, mas até esta quarta-feira (27) somente 126.049 declarações haviam sido transmitidas.
O número indica que aproximadamente 21,4 mil contribuintes piracicabanos ainda precisam regularizar a situação até às 23h59m59 desta sexta-feira (29), horário limite para envio da declaração sem multa. Em todo o país, mais de 37,1 milhões de documentos já foram recebidos pela Receita Federal, que espera alcançar a marca de 44 milhões de declarações em 2026.
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Piracicaba registra aumento na expectativa de entregas
A projeção da Receita Federal mostra crescimento de 1,03% no número de declarações esperadas em Piracicaba em comparação ao ano anterior. Em 2025, foram 146.019 documentos enviados dentro do prazo no município.
Quem não entregar a declaração até sexta-feira estará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74. Nos casos em que houver imposto devido, a penalidade pode chegar a 20% do valor total, além do acréscimo de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso.
A Receita Federal também reforçou a importância de utilizar a declaração pré-preenchida e revisar cuidadosamente todas as informações antes da transmissão para reduzir riscos de inconsistências e pendências futuras.
Malha fina ainda preocupa contribuintes
Outro ponto de atenção nesta reta final é a malha fina. Até o último levantamento divulgado pela Receita, cerca de 1,61 milhão de declarações apresentavam algum tipo de pendência no país, equivalente a 4,97% do total processado até agora.
Entre os erros mais comuns estão omissão de rendimentos, informações incorretas de dependentes e divergências em despesas médicas. O contribuinte também deve conferir dados de imóveis, aplicações financeiras, recibos e informes bancários antes de finalizar o envio.
A Receita lembra ainda que algumas despesas frequentemente confundidas pelos contribuintes não podem ser deduzidas separadamente, como gastos com medicamentos, vacinas, óculos, nutricionistas e testes de farmácia, exceto quando incluídos em contas hospitalares.
Além do envio dentro do prazo, o órgão recomenda que os contribuintes acompanhem o processamento da declaração pelo aplicativo oficial da Receita Federal ou pela plataforma Gov.br para identificar rapidamente possíveis pendências.