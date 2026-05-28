O relógio marcava 7h desta quinta-feira, 28/05, quando o pequeno Davi Lucas, de seis anos, atravessou os portões do antigo grupo escolar do bairro Artemis para o primeiro dia de aula no prédio restaurado. Sem imaginar, ele se tornou símbolo de um novo capítulo da educação básica em Piracicaba.
Após mais de 30 anos de abandono, o espaço foi revitalizado e ampliado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e volta a cumprir sua vocação: receber alunos. A unidade passa a atender a Educação Infantil, ampliando a oferta em 280 vagas nos períodos da manhã e da tarde. Até então, a demanda estava concentrada na EM Deolinda Elias Cenedese, que enfrenta limitações estruturais para expansão. A obra recebeu investimento de R$ 5 milhões.
A mãe de Davi, a vendedora Edivanete Souza Silva, moradora do bairro há 10 anos, relembrou o período em que o imóvel permaneceu abandonado e disse estar satisfeita com o resultado da revitalização. “Achei muito bom, agora tem mais espaço para as crianças. Queria ficar mais para aproveitar, mas, por causa do trabalho, infelizmente não poderei. Vi o prédio abandonado, era só terra, e agora está uma maravilha”, comentou.
Em meio aos novos brinquedos e livros adquiridos pela rede municipal, o pequeno Gael Magalhães, de quatro anos, explorava a nova sala de aula com entusiasmo. “Eu tenho uma escola linda e tem um monte de brinquedos”, disse o aluno, enquanto se divertia com um caminhãozinho e blocos de montar. Na mesma turma, a agente escolar Ana Paula Alvarenga acompanhava o filho Adriano, também de quatro anos. Moradora do bairro Itaperu, ela destacou a estrutura do espaço revitalizado. “É um ambiente mais amplo, que permite o desenvolvimento da criança de acordo com a faixa etária”, afirmou.
PRÉDIO HISTÓRICO
De acordo com o professor Willian Rodrigues da Silva, autor do livro sobre Artemis, o prédio foi construído em 1932 para abrigar a denominada Escola Masculina Reunidas Porto João Alfredo. “Porque na época o bairro se chamava João Alfredo, até a década de 1940, por causa do porto próximo à estação ferroviária, onde eles faziam o transporte de madeiras dos vagões de trens para as balsas, ancoradas no porto. Então, a escola surgiu para atender a uma demanda dos moradores no início da década de 1930”, explicou ao JP em matéria sobre o prédio histórico.
A escola era pequena, oferecia, na época o equivalente ao primeiro ciclo do atual ensino fundamental. “Tinha cinco salas, para o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto ano. E uma quinta sala seria da diretoria ou para os professores desenvolver os trabalhos administrativos”, diz. O professor explica que o prédio abrigou a escola até 1966. “Ela ficou pequena e aí passou a funcionar no galpão da estação ferroviária Sorocabana. E, aí, 1966, encerrou definitivamente o uso da sua estrutura física”, afirmou.
O prefeito Helinho Zanatta destacou que o antigo grupo escolar de Artemis faz parte da história da cidade e da memória afetiva de muitas famílias. “Recuperar esse patrimônio e devolvê-lo à população como um espaço de educação é investir no futuro das crianças e também preservar a identidade do bairro”, destacou.
“A ampliação das vagas na Educação Infantil era uma demanda importante da comunidade e essa nova estrutura permite oferecer um atendimento mais adequado, com espaços pensados para o aprendizado, convivência e desenvolvimento das crianças”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, que acompanhou o início das atividades ao lado da supervisora do Plano de Ações Articuladas, Aline Rossini.
60 ANOS DEPOIS
O restauro do antigo grupo escolar também promoveu um reencontro com o passado. Mais de 60 anos depois, Sérgio Nunes, de 71 anos, Benedito Domingues, de 70, e Dirceu Baltieri, de 71, voltaram ao prédio onde viveram parte da infância e construíram laços que atravessaram décadas. É o caso de Nunes e Baltieri, que mantêm a amizade iniciada nos tempos de escola até hoje.
“É uma satisfação imensa voltar a uma escola onde estudei há mais de 60 anos e vê-la restaurada para atender novamente a população. A estrutura está muito próxima da original, o que traz ótimas recordações e resgata a história de Artemis, um dos bairros mais antigos de Piracicaba”, destacou Nunes.
Com os olhos marejados, Baltieri caminhava pelos corredores enquanto relembrava momentos da infância. “É uma emoção muito grande, porque a gente volta no tempo. Recorda dos amigos, dos professores e dos diretores que fizeram parte dessa história”, afirmou. “É um presente não apenas para os alunos, mas para toda a comunidade de Artemis.”
Domingues também celebrou a revitalização do prédio histórico. “É uma maravilha receber esse patrimônio reformado. Foi um desafio importante, que exigiu coragem da gestão para devolver esse espaço à população”, comentou.
ESTRUTURA
Conhecido pela população como “Grupão”, o prédio passou por um amplo processo de restauração e adequação para atender às necessidades da rede municipal de ensino. A unidade passa a se chamar Escola Municipal Kazue Otsubo (Kazé), conforme projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Helinho Zanatta.
A escola possui área total de 1.110 metros quadrados, distribuída em três blocos. O espaço conta com setor administrativo, área de serviços e refeitório, além de um bloco destinado ao ensino, com sete salas de aula.
O investimento também contemplou a implantação de sistemas de climatização, acessibilidade, prevenção e combate a incêndios, além de monitoramento 24 horas com alarme. Na área externa, os alunos terão playground e espaço de lazer.
Por se tratar de um imóvel tombado pelo Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural), a obra foi executada respeitando as normas de preservação patrimonial, conciliando a recuperação da estrutura histórica com as adaptações necessárias para o funcionamento da unidade escolar.