O relógio marcava 7h desta quinta-feira, 28/05, quando o pequeno Davi Lucas, de seis anos, atravessou os portões do antigo grupo escolar do bairro Artemis para o primeiro dia de aula no prédio restaurado. Sem imaginar, ele se tornou símbolo de um novo capítulo da educação básica em Piracicaba.

Após mais de 30 anos de abandono, o espaço foi revitalizado e ampliado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e volta a cumprir sua vocação: receber alunos. A unidade passa a atender a Educação Infantil, ampliando a oferta em 280 vagas nos períodos da manhã e da tarde. Até então, a demanda estava concentrada na EM Deolinda Elias Cenedese, que enfrenta limitações estruturais para expansão. A obra recebeu investimento de R$ 5 milhões.

A mãe de Davi, a vendedora Edivanete Souza Silva, moradora do bairro há 10 anos, relembrou o período em que o imóvel permaneceu abandonado e disse estar satisfeita com o resultado da revitalização. “Achei muito bom, agora tem mais espaço para as crianças. Queria ficar mais para aproveitar, mas, por causa do trabalho, infelizmente não poderei. Vi o prédio abandonado, era só terra, e agora está uma maravilha”, comentou.