27 de maio de 2026
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Mulher ferida, linchamento e prisão agitam o centro de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Revoltados com a situação, populares agrediram o indivíduo no centro de Piracicaba.
Revoltados com a situação, populares agrediram o indivíduo no centro de Piracicaba.

  A noite desta terça-feira, 26, virou filme de pancadaria no centro de Piracicaba. Uma mulher foi encontrada caída, em estado convulsivo e com o rosto ensanguentado no cruzamento das ruas São José com Manoel Ferraz de Arruda Campos. A cena atraiu e revoltou a população.

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Linchamento e reviravolta

Populares apontaram um homem como agressor e não esperaram a Guarda Civil. Partiram para cima e deram uma surra antes da viatura chegar. O problema: quando a vítima foi socorrida para a UPA do Piracicamirim, disse que não tinha sido agredida por ele.

Segundo a GCM, o suspeito resistiu intensamente à abordagem. Foi preciso força física, algemas e arma de incapacitação elétrica pra conter o homem.

Quebrou tudo na delegacia

Levado para a Delegacia da Mulher, o indivíduo surtou de vez. Continuou extremamente agressivo, arrebentou cadeira, tomada e interruptor da unidade. Não satisfeito, ainda causou avarias na viatura da Guarda Civil.

O Samu foi chamado e, depois de medicado ele foi encaminhado ao Plantão Policial.

A GCM informou que o homem acabou autuado por dano ao patrimônio, desacato e resistência. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos três crimes.

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