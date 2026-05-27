A noite desta terça-feira, 26, virou filme de pancadaria no centro de Piracicaba. Uma mulher foi encontrada caída, em estado convulsivo e com o rosto ensanguentado no cruzamento das ruas São José com Manoel Ferraz de Arruda Campos. A cena atraiu e revoltou a população.

Populares apontaram um homem como agressor e não esperaram a Guarda Civil. Partiram para cima e deram uma surra antes da viatura chegar. O problema: quando a vítima foi socorrida para a UPA do Piracicamirim, disse que não tinha sido agredida por ele.

Segundo a GCM, o suspeito resistiu intensamente à abordagem. Foi preciso força física, algemas e arma de incapacitação elétrica pra conter o homem.

Quebrou tudo na delegacia