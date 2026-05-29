Uma empresa química de Rafard, na Região Metropolitana de Piracicaba, foi alvo da Operação Fluxo Oculto, deflagrada pelo Ministério Público para combater fraudes fiscais, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro no setor.

A ofensiva ocorreu na manhã de ontem (29) e integra uma nova fase das investigações da Operação Carbono Oculto, iniciada em agosto do ano passado. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a empresa é suspeita de emitir notas fiscais falsas usadas em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC.

VEJA MAIS

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Operação cumpriu mandados em cinco estados