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MUDANÇA NO APP

WhatsApp libera botão inédito e anima milhões de usuários

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
O WhatsApp começou a testar uma das funções mais aguardadas pelos usuários nos últimos anos.
O WhatsApp começou a testar uma das funções mais aguardadas pelos usuários nos últimos anos.

O WhatsApp começou a testar uma das funções mais aguardadas pelos usuários nos últimos anos: um botão oficial para sair da conta sem precisar apagar o aplicativo ou perder as conversas armazenadas no celular.

A novidade apareceu na versão beta 2.26.21.9 para Android e promete facilitar a vida de quem deseja fazer uma pausa no aplicativo sem enfrentar o processo de desinstalação e configuração novamente.

Novo recurso permite sair da conta sem apagar mensagens

Com a nova ferramenta, o usuário consegue desconectar o perfil do aparelho mantendo intactos o histórico de mensagens, arquivos e informações de login armazenadas localmente no dispositivo.

A mudança deve tornar o retorno ao aplicativo muito mais rápido e prático, já que o WhatsApp poderá restaurar automaticamente o estado anterior da conta após um novo acesso.

Até então, muitos usuários precisavam recorrer à exclusão do aplicativo para conseguir se afastar temporariamente das notificações e mensagens.

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Onde encontrar o novo botão do WhatsApp

O recurso está localizado dentro das configurações do aplicativo.

Para acessar, basta entrar em:

  • Configurações
  • Conta
  • Sair

Ao selecionar a opção, o sistema inicia uma etapa simples de confirmação antes de desconectar o usuário do aparelho.

Aplicativo sugere alternativas antes da saída

Antes de concluir a desconexão, o WhatsApp também apresenta algumas ferramentas que podem ajudar usuários que buscam mais privacidade ou menos distrações.

Entre as opções sugeridas estão:

  • uso de múltiplas contas no mesmo celular;
  • bloqueio do aplicativo com biometria;
  • ajustes personalizados nas notificações;
  • redução de alertas e mensagens.

A proposta é oferecer alternativas menos radicais para quem deseja diminuir o uso da plataforma.

Função ainda está em fase de testes

Por enquanto, o novo botão está disponível apenas para participantes da versão beta do WhatsApp no Android. Ainda não existe uma data oficial para o lançamento global da funcionalidade.

Apesar disso, a expectativa é que o recurso seja liberado para todos os usuários nas próximas atualizações do aplicativo.

A novidade já vem sendo apontada como uma das mudanças mais importantes recentes da plataforma, especialmente para usuários que buscavam mais controle sobre o uso do mensageiro sem abrir mão do histórico de conversas.

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