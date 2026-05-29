O WhatsApp começou a testar uma das funções mais aguardadas pelos usuários nos últimos anos: um botão oficial para sair da conta sem precisar apagar o aplicativo ou perder as conversas armazenadas no celular.

A novidade apareceu na versão beta 2.26.21.9 para Android e promete facilitar a vida de quem deseja fazer uma pausa no aplicativo sem enfrentar o processo de desinstalação e configuração novamente.

Novo recurso permite sair da conta sem apagar mensagens

Com a nova ferramenta, o usuário consegue desconectar o perfil do aparelho mantendo intactos o histórico de mensagens, arquivos e informações de login armazenadas localmente no dispositivo.