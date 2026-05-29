O WhatsApp começou a testar uma das funções mais aguardadas pelos usuários nos últimos anos: um botão oficial para sair da conta sem precisar apagar o aplicativo ou perder as conversas armazenadas no celular.
A novidade apareceu na versão beta 2.26.21.9 para Android e promete facilitar a vida de quem deseja fazer uma pausa no aplicativo sem enfrentar o processo de desinstalação e configuração novamente.
Novo recurso permite sair da conta sem apagar mensagens
Com a nova ferramenta, o usuário consegue desconectar o perfil do aparelho mantendo intactos o histórico de mensagens, arquivos e informações de login armazenadas localmente no dispositivo.
A mudança deve tornar o retorno ao aplicativo muito mais rápido e prático, já que o WhatsApp poderá restaurar automaticamente o estado anterior da conta após um novo acesso.
Até então, muitos usuários precisavam recorrer à exclusão do aplicativo para conseguir se afastar temporariamente das notificações e mensagens.
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Onde encontrar o novo botão do WhatsApp
O recurso está localizado dentro das configurações do aplicativo.
Para acessar, basta entrar em:
- Configurações
- Conta
- Sair
Ao selecionar a opção, o sistema inicia uma etapa simples de confirmação antes de desconectar o usuário do aparelho.
Aplicativo sugere alternativas antes da saída
Antes de concluir a desconexão, o WhatsApp também apresenta algumas ferramentas que podem ajudar usuários que buscam mais privacidade ou menos distrações.
Entre as opções sugeridas estão:
- uso de múltiplas contas no mesmo celular;
- bloqueio do aplicativo com biometria;
- ajustes personalizados nas notificações;
- redução de alertas e mensagens.
A proposta é oferecer alternativas menos radicais para quem deseja diminuir o uso da plataforma.
Função ainda está em fase de testes
Por enquanto, o novo botão está disponível apenas para participantes da versão beta do WhatsApp no Android. Ainda não existe uma data oficial para o lançamento global da funcionalidade.
Apesar disso, a expectativa é que o recurso seja liberado para todos os usuários nas próximas atualizações do aplicativo.
A novidade já vem sendo apontada como uma das mudanças mais importantes recentes da plataforma, especialmente para usuários que buscavam mais controle sobre o uso do mensageiro sem abrir mão do histórico de conversas.