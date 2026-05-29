A UBS Centro voltará a concentrar o atendimento em horário estendido para vacinação em Piracicaba a partir da próxima segunda-feira (01/06). A unidade funcionará das 17h às 20h para aplicação de vacinas, ampliando o acesso da população aos serviços de imunização.
Localizada na Avenida França, 227, a unidade passa a ser referência no período noturno, estratégia adotada pela Secretaria Municipal de Saúde para facilitar o atendimento de pessoas que não conseguem comparecer às salas de vacinação durante o horário comercial.
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Piracicaba já aplicou mais de 57 mil doses
Segundo dados atualizados até o dia 27 de maio, o município já aplicou 57.219 doses de vacinas em 2026, considerando todos os públicos contemplados pelas campanhas.
Somente na vacinação contra a gripe, foram registradas 37.476 doses aplicadas entre os grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças menores de 6 anos. A cobertura vacinal desse público está em 34,58%.
Vacina contra gripe segue disponível
A imunização contra a Influenza continua disponível gratuitamente em todas as unidades de saúde do município.
Podem receber a vacina os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo:
• idosos com 60 anos ou mais
• crianças de 6 meses a menores de 6 anos
• gestantes
• professores
• pessoas com doenças crônicas
• profissionais da saúde e outros públicos prioritários
As salas de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em todas as unidades de saúde, com exceção da UBS Paulista.
Saúde reforça importância da prevenção
A Secretaria Municipal de Saúde alerta que a vacina contra a gripe é segura, gratuita e considerada a principal forma de evitar casos graves, internações e complicações causadas pelo vírus Influenza.
Além da vacinação, o município orienta a população a manter medidas preventivas simples, como higienizar as mãos frequentemente, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar e evitar contato próximo com outras pessoas em caso de sintomas gripais.
A recomendação é que pessoas dos grupos prioritários procurem a unidade de saúde mais próxima o quanto antes para atualizar a imunização.