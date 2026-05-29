Localizada na Avenida França, 227, a unidade passa a ser referência no período noturno, estratégia adotada pela Secretaria Municipal de Saúde para facilitar o atendimento de pessoas que não conseguem comparecer às salas de vacinação durante o horário comercial.

A UBS Centro voltará a concentrar o atendimento em horário estendido para vacinação em Piracicaba a partir da próxima segunda-feira (01/06). A unidade funcionará das 17h às 20h para aplicação de vacinas, ampliando o acesso da população aos serviços de imunização.

Segundo dados atualizados até o dia 27 de maio, o município já aplicou 57.219 doses de vacinas em 2026, considerando todos os públicos contemplados pelas campanhas.

Somente na vacinação contra a gripe, foram registradas 37.476 doses aplicadas entre os grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças menores de 6 anos. A cobertura vacinal desse público está em 34,58%.

Vacina contra gripe segue disponível

A imunização contra a Influenza continua disponível gratuitamente em todas as unidades de saúde do município.

Podem receber a vacina os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo:

• idosos com 60 anos ou mais

• crianças de 6 meses a menores de 6 anos

• gestantes

• professores

• pessoas com doenças crônicas

• profissionais da saúde e outros públicos prioritários