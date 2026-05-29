A Praça José Bonifácio, em Piracicaba, recebe nesta sexta-feira (29) a 2ª Ação de Empregabilidade voltada às empresas do Parque Automotivo. O evento será realizado das 9h às 13h e terá participação gratuita para trabalhadores em busca de oportunidades no mercado.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e pretende aproximar empresas e candidatos interessados em vagas ligadas ao setor automotivo, um dos principais polos industriais da região.

Evento reúne empresas e trabalhadores

Durante a ação, os participantes poderão buscar informações sobre vagas disponíveis, entregar currículos e conhecer oportunidades em diferentes áreas ligadas à cadeia automotiva. A expectativa é reunir empresas do segmento e profissionais em busca de recolocação ou do primeiro emprego.