29 de maio de 2026
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PRAÇA CENTRAL

Ação de Empregabilidade (29); 203 vagas no setor automotivo

Por Redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
O setor automotivo segue entre os que mais movimentam contratações na região de Piracicaba, impulsionado pela presença de grandes indústrias e fornecedores instalados no município.
O setor automotivo segue entre os que mais movimentam contratações na região de Piracicaba, impulsionado pela presença de grandes indústrias e fornecedores instalados no município.

A Praça José Bonifácio, em Piracicaba, recebe nesta sexta-feira (29) a 2ª Ação de Empregabilidade voltada às empresas do Parque Automotivo. O evento será realizado das 9h às 13h e terá participação gratuita para trabalhadores em busca de oportunidades no mercado.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e pretende aproximar empresas e candidatos interessados em vagas ligadas ao setor automotivo, um dos principais polos industriais da região.

Evento reúne empresas e trabalhadores

Durante a ação, os participantes poderão buscar informações sobre vagas disponíveis, entregar currículos e conhecer oportunidades em diferentes áreas ligadas à cadeia automotiva. A expectativa é reunir empresas do segmento e profissionais em busca de recolocação ou do primeiro emprego.

O setor automotivo segue entre os que mais movimentam contratações na região de Piracicaba, impulsionado pela presença de grandes indústrias e fornecedores instalados no município.

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Atendimento será gratuito

A participação no evento é aberta ao público e não possui custo.

Segundo a organização, os candidatos devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado para facilitar o atendimento e o encaminhamento às vagas disponíveis.

Mais informações podem ser obtidas diretamente pelo WhatsApp da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, no número (19) 3437-2221.

Serviço
• Evento: 2ª Ação de Empregabilidade para empresas do Parque Automotivo
• Data: sexta-feira, 29 de maio
• Horário: das 9h às 13h
• Local: Praça José Bonifácio
• Informações: WhatsApp da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda — (19) 3437-2221

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