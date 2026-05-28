A possibilidade de Rubens Ometto, controlador da Cosan, ficar de fora do aumento de capital da Raízen já começa a ser tratada como cenário provável por parte dos credores da companhia. O empresário poderia contribuir com R$ 500 milhões dentro de uma operação mais ampla liderada pela Shell, mas a eventual ausência do aporte não deve alterar significativamente o processo de reestruturação financeira da empresa, segundo interlocutores ligados às negociações.

Mesmo diante do impasse, a expectativa no mercado é de que um acordo seja fechado até 9 de junho, prazo considerado decisivo para homologação do plano de recuperação extrajudicial. A avaliação entre os envolvidos é de que uma recuperação judicial ampliaria os riscos para todos os lados, especialmente em meio ao elevado endividamento da companhia, estimado em R$ 65 bilhões.

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Pressão dos credores trava negociações