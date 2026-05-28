Piracicaba aparece entre as cidades mais perigosas do estado de São Paulo quando o assunto é trânsito. Levantamento do sistema Infosiga aponta que o município registrou a segunda maior taxa de mortalidade em acidentes viários entre cidades paulistas com mais de 300 mil habitantes.

Nos últimos 12 meses, foram contabilizadas 70 mortes no trânsito na cidade, o equivalente a 16,24 óbitos a cada 100 mil habitantes. O índice coloca Piracicaba atrás apenas de São Vicente, que lidera o ranking estadual com taxa de 16,82.

O dado chama atenção principalmente na comparação com a capital paulista. Em São Paulo, que possui mais de 11 milhões de habitantes, a taxa registrada foi de 9,16 mortes por 100 mil moradores — número 77,2% menor que o de Piracicaba.