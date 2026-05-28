Piracicaba foi destaque nacional ao conquistar o Prêmio Inteligência Municipal na categoria Cidade Sustentável. O reconhecimento foi concedido ao município pelo uso de tecnologias digitais e ferramentas de geointeligência voltadas à modernização dos serviços públicos e à melhoria da gestão administrativa.
A premiação é promovida pelo Instituto Smart City Business America em parceria com a empresa Geopixel. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira (27/05), em São José dos Campos, com participação do secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Nilton Henrique da Silva, representando a Prefeitura de Piracicaba.
Tecnologia e sustentabilidade colocam cidade em evidência
O município se destacou pela implantação de soluções digitais que reduziram burocracias, eliminaram processos em papel e ampliaram a eficiência no atendimento à população.
Entre as iniciativas reconhecidas estão o sistema GeoCidades, o Geoportal e a plataforma digital utilizada para emissão de alvarás e habite-se de forma totalmente online.
Segundo os organizadores da premiação, os avanços tecnológicos implantados pela cidade contribuem diretamente para sustentabilidade, transparência e planejamento urbano mais eficiente.
Critérios avaliaram impacto na gestão pública
A escolha dos vencedores levou em consideração diversos indicadores ligados à transformação digital das administrações municipais.
Entre os critérios analisados estavam:
- maturidade no uso de geotecnologia;
- quantidade de usuários ativos nas plataformas;
- impacto das soluções na rotina administrativa;
- tempo de utilização dos sistemas;
- melhorias na qualidade de vida da população.
A organização também destacou o fortalecimento do planejamento territorial por meio do uso de dados atualizados e integrados.
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Prefeitura destaca redução de burocracia
O prefeito Helinho Zanatta afirmou que o reconhecimento demonstra o avanço de Piracicaba na modernização dos serviços públicos e na aproximação entre administração municipal e população.
Segundo ele, a digitalização dos processos tem permitido mais agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao cidadão.
“O objetivo é oferecer serviços mais rápidos, acessíveis e menos burocráticos para a população”, destacou.
Gestão aposta em inovação e serviços online
O secretário Nilton Henrique da Silva ressaltou que os investimentos em tecnologia representam um avanço importante para diferentes áreas da administração pública, especialmente habitação e desenvolvimento territorial.
Ele afirmou que a modernização digital também gera impactos positivos ao meio ambiente, reduz custos operacionais e fortalece ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Ferramentas digitais ampliam acesso da população
Outro ponto destacado durante a premiação foi o funcionamento do Geoportal, plataforma que permite à população acessar informações públicas de forma rápida e transparente.
A integração dos sistemas digitais também facilita o planejamento urbano e melhora a tomada de decisões por parte da administração municipal.
Com o prêmio, Piracicaba reforça sua posição entre as cidades que mais investem em inovação, sustentabilidade e inteligência urbana no Estado de São Paulo.