28 de maio de 2026
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CIDADE DO FUTURO

Piracicaba vence prêmio por inovação e cidade sustentável

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O município se destacou pela implantação de soluções digitais que reduziram burocracias, eliminaram processos em papel e ampliaram a eficiência no atendimento à população.
O município se destacou pela implantação de soluções digitais que reduziram burocracias, eliminaram processos em papel e ampliaram a eficiência no atendimento à população.

Piracicaba foi destaque nacional ao conquistar o Prêmio Inteligência Municipal na categoria Cidade Sustentável. O reconhecimento foi concedido ao município pelo uso de tecnologias digitais e ferramentas de geointeligência voltadas à modernização dos serviços públicos e à melhoria da gestão administrativa.

A premiação é promovida pelo Instituto Smart City Business America em parceria com a empresa Geopixel. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira (27/05), em São José dos Campos, com participação do secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Nilton Henrique da Silva, representando a Prefeitura de Piracicaba.

Tecnologia e sustentabilidade colocam cidade em evidência

O município se destacou pela implantação de soluções digitais que reduziram burocracias, eliminaram processos em papel e ampliaram a eficiência no atendimento à população.

Entre as iniciativas reconhecidas estão o sistema GeoCidades, o Geoportal e a plataforma digital utilizada para emissão de alvarás e habite-se de forma totalmente online.

Segundo os organizadores da premiação, os avanços tecnológicos implantados pela cidade contribuem diretamente para sustentabilidade, transparência e planejamento urbano mais eficiente.

Critérios avaliaram impacto na gestão pública

A escolha dos vencedores levou em consideração diversos indicadores ligados à transformação digital das administrações municipais.

Entre os critérios analisados estavam:

  • maturidade no uso de geotecnologia;
  • quantidade de usuários ativos nas plataformas;
  • impacto das soluções na rotina administrativa;
  • tempo de utilização dos sistemas;
  • melhorias na qualidade de vida da população.

A organização também destacou o fortalecimento do planejamento territorial por meio do uso de dados atualizados e integrados.

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Prefeitura destaca redução de burocracia

O prefeito Helinho Zanatta afirmou que o reconhecimento demonstra o avanço de Piracicaba na modernização dos serviços públicos e na aproximação entre administração municipal e população.

Segundo ele, a digitalização dos processos tem permitido mais agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao cidadão.

“O objetivo é oferecer serviços mais rápidos, acessíveis e menos burocráticos para a população”, destacou.

Gestão aposta em inovação e serviços online

O secretário Nilton Henrique da Silva ressaltou que os investimentos em tecnologia representam um avanço importante para diferentes áreas da administração pública, especialmente habitação e desenvolvimento territorial.

Ele afirmou que a modernização digital também gera impactos positivos ao meio ambiente, reduz custos operacionais e fortalece ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Ferramentas digitais ampliam acesso da população

Outro ponto destacado durante a premiação foi o funcionamento do Geoportal, plataforma que permite à população acessar informações públicas de forma rápida e transparente.

A integração dos sistemas digitais também facilita o planejamento urbano e melhora a tomada de decisões por parte da administração municipal.

Com o prêmio, Piracicaba reforça sua posição entre as cidades que mais investem em inovação, sustentabilidade e inteligência urbana no Estado de São Paulo.

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