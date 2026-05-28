Piracicaba foi destaque nacional ao conquistar o Prêmio Inteligência Municipal na categoria Cidade Sustentável. O reconhecimento foi concedido ao município pelo uso de tecnologias digitais e ferramentas de geointeligência voltadas à modernização dos serviços públicos e à melhoria da gestão administrativa.

A premiação é promovida pelo Instituto Smart City Business America em parceria com a empresa Geopixel. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira (27/05), em São José dos Campos, com participação do secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Nilton Henrique da Silva, representando a Prefeitura de Piracicaba.

Tecnologia e sustentabilidade colocam cidade em evidência

O município se destacou pela implantação de soluções digitais que reduziram burocracias, eliminaram processos em papel e ampliaram a eficiência no atendimento à população.