A Anvisa determinou a suspensão da comercialização de 18 produtos de limpeza e saneantes em todo o Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e atinge itens bastante conhecidos pelos consumidores, incluindo detergentes, alvejantes, álcool em gel, limpadores e polidores de metais.

Segundo a agência, os produtos tiveram a notificação cancelada após deixarem de atender exigências técnicas e administrativas necessárias para permanência no mercado.

Produtos devem sair das prateleiras

A medida obriga fabricantes e distribuidores a interromper imediatamente a venda e circulação dos itens afetados.