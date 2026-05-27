A Anvisa determinou a suspensão da comercialização de 18 produtos de limpeza e saneantes em todo o Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e atinge itens bastante conhecidos pelos consumidores, incluindo detergentes, alvejantes, álcool em gel, limpadores e polidores de metais.
Segundo a agência, os produtos tiveram a notificação cancelada após deixarem de atender exigências técnicas e administrativas necessárias para permanência no mercado.
Produtos devem sair das prateleiras
A medida obriga fabricantes e distribuidores a interromper imediatamente a venda e circulação dos itens afetados.
De acordo com a Anvisa, o cancelamento foi realizado “de ofício”, ou seja, por iniciativa da própria agência reguladora, sem solicitação das empresas responsáveis pelos produtos.
Embora os saneantes estejam enquadrados como produtos de risco 1 — considerados de menor potencial de dano imediato — a agência alerta que irregularidades podem representar riscos à saúde pública.
Entre os possíveis problemas associados ao uso inadequado desses itens estão alergias, intoxicações e queimaduras químicas, especialmente em residências com crianças e animais domésticos.
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Marcas conhecidas estão na lista
Entre os produtos atingidos pela decisão estão itens das linhas Acmo, além de marcas populares como Brasso e Tira Limo Zupp.
Também aparecem na relação produtos como álcool em gel, limpadores multiuso e saneantes industriais.
Confira os produtos proibidos pela Anvisa:
- Renova +
- Limpador Gel Acmo
- Lava Roupas Acmo
- Alvejante Sem Cloro Acmo
- Lava Louças Acmo
- Amaciante de Roupas Acmo
- Hipoclorito de Sódio
- Alvejante
- Verdes Mares Álcool Gel
- Oxidante 5 em 1 Montreal
- Brasso
- D-Off
- Good Shine Dboyz
- Air Purion Koube
- Easy Clean Limpa Mofo
- Lava Roupa Ika
- Tira Limo Zupp
- Agi Rápido
Consumidores devem interromper o uso
A recomendação da Anvisa é para que consumidores suspendam imediatamente o uso dos produtos listados.
Quem possui algum dos itens pode procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) das marcas responsáveis para obter orientações adicionais.
A agência reforçou ainda que mantém fiscalização contínua sobre o setor de produtos de limpeza doméstica para evitar que itens irregulares continuem sendo vendidos no mercado brasileiro.