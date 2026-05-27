Uma operação de fiscalização realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em conjunto com a Polícia Civil terminou com a prisão em flagrante da gerente de um posto de combustíveis na região central de Piracicaba. A ação ocorreu na manhã de segunda-feira (25) e apontou suspeitas de irregularidades na venda de gasolina ao consumidor.

O estabelecimento alvo da fiscalização fica na Rua Saldanha Marinho. Segundo informações do boletim de ocorrência, os agentes identificaram possíveis infrações relacionadas à quantidade de combustível comercializada e às características do produto vendido no local.

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Fiscalização encontrou irregularidades em posto