27 de maio de 2026
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VEJA os 5 bairros mais perigosos para se morar em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A análise considera principalmente crimes patrimoniais e dados relacionados à vulnerabilidade social
A análise considera principalmente crimes patrimoniais e dados relacionados à vulnerabilidade social

Em meio ao crescimento urbano e ao aumento das ocorrências patrimoniais, alguns bairros de Piracicaba aparecem com frequência em levantamentos ligados à segurança pública. Apesar de não existir um ranking oficial consolidado de homicídios por bairro no município, análises de criminalidade e dados relacionados a roubos e furtos apontam maior concentração de ocorrências na região noroeste e em áreas específicas da cidade.

Levantamentos citados pelo site HDFree indicam que bairros da região de Santa Teresinha concentram parte significativa dos registros de roubos e furtos em Piracicaba. A análise considera principalmente crimes patrimoniais e dados relacionados à vulnerabilidade social.

Saiba mais:

Confira os cinco bairros e regiões que aparecem entre os locais com maior número de ocorrências na cidade:

Santa Teresinha

A região de Santa Teresinha aparece entre as áreas com maior concentração de roubos e furtos em Piracicaba. O distrito é um dos mais populosos do município e frequentemente lidera registros de ocorrências patrimoniais, segundo análises de segurança pública.

Mário Dedini

Localizado na região noroeste da cidade, o bairro Mário Dedini integra uma área apontada por levantamentos como uma das que mais registram ocorrências policiais relacionadas a roubos e furtos.

Vila Sônia

A Vila Sônia também figura entre os bairros com maior incidência de crimes patrimoniais. O bairro possui grande concentração populacional, fator considerado nas análises proporcionais de criminalidade.

Jardim Itapuã

O Jardim Itapuã é citado em levantamentos de segurança devido à presença de áreas de ocupação, incluindo a Comunidade Pantanal. A região aparece entre os pontos que demandam maior atenção do poder público em relação à segurança.

Centro

Mesmo fora das áreas periféricas, o Centro de Piracicaba concentra grande número de furtos de rua e de veículos. O fluxo intenso de pessoas, veículos e circulação diária contribui para o alto volume de registros policiais.

Além dos bairros citados, regiões como Parque Residencial Piracicaba, conhecido como Balbo, também aparecem em análises relacionadas à criminalidade patrimonial no município.

Especialistas em segurança pública apontam que fatores como desigualdade social, alta densidade populacional, ausência de infraestrutura urbana e circulação intensa de pessoas influenciam diretamente nos índices de criminalidade registrados em diferentes regiões da cidade.

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