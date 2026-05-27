Em meio ao crescimento urbano e ao aumento das ocorrências patrimoniais, alguns bairros de Piracicaba aparecem com frequência em levantamentos ligados à segurança pública. Apesar de não existir um ranking oficial consolidado de homicídios por bairro no município, análises de criminalidade e dados relacionados a roubos e furtos apontam maior concentração de ocorrências na região noroeste e em áreas específicas da cidade.
Levantamentos citados pelo site HDFree indicam que bairros da região de Santa Teresinha concentram parte significativa dos registros de roubos e furtos em Piracicaba. A análise considera principalmente crimes patrimoniais e dados relacionados à vulnerabilidade social.
Saiba mais:
Confira os cinco bairros e regiões que aparecem entre os locais com maior número de ocorrências na cidade:
Santa Teresinha
A região de Santa Teresinha aparece entre as áreas com maior concentração de roubos e furtos em Piracicaba. O distrito é um dos mais populosos do município e frequentemente lidera registros de ocorrências patrimoniais, segundo análises de segurança pública.
Mário Dedini
Localizado na região noroeste da cidade, o bairro Mário Dedini integra uma área apontada por levantamentos como uma das que mais registram ocorrências policiais relacionadas a roubos e furtos.
Vila Sônia
A Vila Sônia também figura entre os bairros com maior incidência de crimes patrimoniais. O bairro possui grande concentração populacional, fator considerado nas análises proporcionais de criminalidade.
Jardim Itapuã
O Jardim Itapuã é citado em levantamentos de segurança devido à presença de áreas de ocupação, incluindo a Comunidade Pantanal. A região aparece entre os pontos que demandam maior atenção do poder público em relação à segurança.
Centro
Mesmo fora das áreas periféricas, o Centro de Piracicaba concentra grande número de furtos de rua e de veículos. O fluxo intenso de pessoas, veículos e circulação diária contribui para o alto volume de registros policiais.
Além dos bairros citados, regiões como Parque Residencial Piracicaba, conhecido como Balbo, também aparecem em análises relacionadas à criminalidade patrimonial no município.
Especialistas em segurança pública apontam que fatores como desigualdade social, alta densidade populacional, ausência de infraestrutura urbana e circulação intensa de pessoas influenciam diretamente nos índices de criminalidade registrados em diferentes regiões da cidade.