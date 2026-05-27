Em meio ao crescimento urbano e ao aumento das ocorrências patrimoniais, alguns bairros de Piracicaba aparecem com frequência em levantamentos ligados à segurança pública. Apesar de não existir um ranking oficial consolidado de homicídios por bairro no município, análises de criminalidade e dados relacionados a roubos e furtos apontam maior concentração de ocorrências na região noroeste e em áreas específicas da cidade.

Levantamentos citados pelo site HDFree indicam que bairros da região de Santa Teresinha concentram parte significativa dos registros de roubos e furtos em Piracicaba. A análise considera principalmente crimes patrimoniais e dados relacionados à vulnerabilidade social.

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