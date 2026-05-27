O Inep abriu as inscrições para profissionais interessados em atuar na aplicação e fiscalização do Enem 2026. Os selecionados poderão receber até R$ 864 por dia de trabalho, dependendo da distância de deslocamento.
As vagas fazem parte da Rede Nacional de Certificadores (RNC), equipe responsável por acompanhar a logística e garantir a segurança dos procedimentos durante provas como o Exame Nacional do Ensino Médio 2026, a Prova Nacional Docente (PND) e o Enamed.
Quem pode participar da seleção
As inscrições são destinadas exclusivamente a:
- Servidores públicos do Poder Executivo Federal em atividade;
- Professores efetivos das redes públicas estaduais e municipais que estejam em exercício em 2026.
Profissionais temporários, terceirizados, contratados por prazo determinado ou celetistas não podem participar do processo.
Valor pago chama atenção
O pagamento definido pelo Inep será de:
- R$ 510 por dia de atuação;
- R$ 864 por dia em casos de deslocamento superior a 150 quilômetros.
Segundo o órgão, despesas com hospedagem, alimentação e transporte não serão reembolsadas e deverão ser custeadas pelo próprio certificador.
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Inscrição vai até junho
O prazo de inscrição segue aberto até o dia 28 de junho de 2026, às 23h59, no horário de Brasília.
O cadastro deve ser realizado exclusivamente pelo site oficial:
Portal dos Certificadores do Inep
Quem ainda não possui cadastro no sistema federal também precisará criar uma conta no:
Gov.br
Veja os requisitos obrigatórios
Para participar da seleção, o candidato precisa:
- Ter ensino médio completo;
- Possuir celular ou tablet com internet móvel;
- Ter aparelho Android 5.1 ou superior, ou iOS 10 ou superior;
- Realizar a capacitação online e obter mínimo de 70% de aproveitamento;
- Não estar inscrito nos exames em que atuará;
- Não possuir parentes de até 3º grau inscritos nas provas;
- Não atuar na impressão, correção ou logística do exame;
- Estar regular com a Receita Federal;
- Assinar termo de sigilo e confidencialidade.
O que faz um aplicador do Enem
Os certificadores acompanham presencialmente toda a aplicação das provas.
Entre as funções estão:
- Fiscalizar abertura dos portões;
- Conferir os malotes das provas;
- Acompanhar equipes de aplicação;
- Verificar horários e procedimentos;
- Fiscalizar uso de salas extras;
- Monitorar devolução de materiais aos Correios;
- Elaborar relatório oficial do exame.
A atuação começa às 8h e pode seguir até as 20h.
Confira o calendário oficial
- Inscrições: 8 a 28 de junho de 2026;
- Confirmação das inscrições: 6 de julho;
- Recursos: 7 a 12 de julho;
- Convocação para treinamento: 27 de julho;
- Enamed: 13 de setembro;
- PND: 20 de setembro;
- Enem: 1º e 8 de novembro de 2026.