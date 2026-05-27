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ENEM

Vagas para aplicadores de provas estão abertas e pagam até R$864

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução / Estratégia Vestibulares
O Inep abriu as inscrições para profissionais interessados em atuar na aplicação e fiscalização do Enem 2026.
O Inep abriu as inscrições para profissionais interessados em atuar na aplicação e fiscalização do Enem 2026.

O Inep abriu as inscrições para profissionais interessados em atuar na aplicação e fiscalização do Enem 2026. Os selecionados poderão receber até R$ 864 por dia de trabalho, dependendo da distância de deslocamento.

As vagas fazem parte da Rede Nacional de Certificadores (RNC), equipe responsável por acompanhar a logística e garantir a segurança dos procedimentos durante provas como o Exame Nacional do Ensino Médio 2026, a Prova Nacional Docente (PND) e o Enamed.

Quem pode participar da seleção

As inscrições são destinadas exclusivamente a:

  • Servidores públicos do Poder Executivo Federal em atividade;
  • Professores efetivos das redes públicas estaduais e municipais que estejam em exercício em 2026.

Profissionais temporários, terceirizados, contratados por prazo determinado ou celetistas não podem participar do processo.

Valor pago chama atenção

O pagamento definido pelo Inep será de:

  • R$ 510 por dia de atuação;
  • R$ 864 por dia em casos de deslocamento superior a 150 quilômetros.

Segundo o órgão, despesas com hospedagem, alimentação e transporte não serão reembolsadas e deverão ser custeadas pelo próprio certificador.

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Inscrição vai até junho

O prazo de inscrição segue aberto até o dia 28 de junho de 2026, às 23h59, no horário de Brasília.

O cadastro deve ser realizado exclusivamente pelo site oficial:
Portal dos Certificadores do Inep

Quem ainda não possui cadastro no sistema federal também precisará criar uma conta no:
Gov.br

Veja os requisitos obrigatórios

Para participar da seleção, o candidato precisa:

  • Ter ensino médio completo;
  • Possuir celular ou tablet com internet móvel;
  • Ter aparelho Android 5.1 ou superior, ou iOS 10 ou superior;
  • Realizar a capacitação online e obter mínimo de 70% de aproveitamento;
  • Não estar inscrito nos exames em que atuará;
  • Não possuir parentes de até 3º grau inscritos nas provas;
  • Não atuar na impressão, correção ou logística do exame;
  • Estar regular com a Receita Federal;
  • Assinar termo de sigilo e confidencialidade.

O que faz um aplicador do Enem

Os certificadores acompanham presencialmente toda a aplicação das provas.

Entre as funções estão:

  • Fiscalizar abertura dos portões;
  • Conferir os malotes das provas;
  • Acompanhar equipes de aplicação;
  • Verificar horários e procedimentos;
  • Fiscalizar uso de salas extras;
  • Monitorar devolução de materiais aos Correios;
  • Elaborar relatório oficial do exame.

A atuação começa às 8h e pode seguir até as 20h.

Confira o calendário oficial

  • Inscrições: 8 a 28 de junho de 2026;
  • Confirmação das inscrições: 6 de julho;
  • Recursos: 7 a 12 de julho;
  • Convocação para treinamento: 27 de julho;
  • Enamed: 13 de setembro;
  • PND: 20 de setembro;
  • Enem: 1º e 8 de novembro de 2026.

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