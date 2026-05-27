O Inep abriu as inscrições para profissionais interessados em atuar na aplicação e fiscalização do Enem 2026. Os selecionados poderão receber até R$ 864 por dia de trabalho, dependendo da distância de deslocamento.

As vagas fazem parte da Rede Nacional de Certificadores (RNC), equipe responsável por acompanhar a logística e garantir a segurança dos procedimentos durante provas como o Exame Nacional do Ensino Médio 2026, a Prova Nacional Docente (PND) e o Enamed.

Quem pode participar da seleção

As inscrições são destinadas exclusivamente a: