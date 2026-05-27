A Prefeitura apresentou um estudo técnico dizendo que o cemitério possui, hoje, uma colônia de apenas 30 a 40 gatos. Esse estudo foi feito por Maurício Etechebere, gerente da causa animal da prefeitura. Porém, segundo a Ong 'Gatos do Cemitério', esse não é o número correto. A ong diz que lida com cerca de 900 animais que vivem no cemitério. Ainda segundo a Prefeitura, a disponibilização anual de 5.524,70 kg de ração mostra-se suficiente para atender à demanda estimada da população felina analisada, em conformidade com os parâmetros técnicos e com a normativa aplicável à gestão de núcleos de gatos em área urbana, conforme a estimativa feita pelo gerente da causa animal.

O que diz a advogada da Ong Gatos do Cemitério

A reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com Silvia Machuca, que é advogada do grupo Gatos do Cemitério. "O que mais causa indignação em todo esse caso que envolve os gatos do Cemitério da Saudade é o descaso institucional que se perpetrou nessa cidade. Em janeiro de 2025 o fornecimento de ração pela Prefeitura foi interrompido, deixando 900 gatos sem alimento por 120 dias, só não tendo uma mortandade escabrosa porque os voluntários se desdobraram para conseguir os 40 quilos diários de ração. O Ministério Público foi acionado, e nada aconteceu. O prefeito, o gerente do bem estar animal e o secretário do meio ambiente foram notificados pelo grupo, e nada aconteceu. Foi proposta a ação popular e o Ministério Público opinou pelo indeferimento da tutela antecipada, e o juiz acatou. O gerente do bem estar animal apresentou um cálculo imaginário no processo informando que no cemitério existem 30/40 gatos. E, somente um desembargador do Tribunal de justiça teve a sensibilidade de reconhecer o estado emergencial do pedido e concedeu a tutela de urgência. É um caso assustador", finalizou Silvia.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem procurou a Prefeitura de Piracicaba, que em nota, disse: "A Prefeitura informa que ainda não foi intimada da decisão. Assim que intimada, irá analisar para definir as providências cabíveis".