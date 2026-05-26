Uma grave batida entre um carro e um veículo utilitário terminou em tragédia na manhã desta terça-feira (26), na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Águas de São Pedro, na região de Piracicaba. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas, causando comoção na cidade, que não registrava acidentes fatais havia mais de dois anos.

LEIA MAIS

Segundo informações da concessionária Eixo SP, o acidente aconteceu na altura do km 192. A vítima fatal era passageira de um dos veículos envolvidos e chegou a ser socorrida por uma ambulância do município, mas não resistiu aos ferimentos.