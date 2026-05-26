Uma grave batida entre um carro e um veículo utilitário terminou em tragédia na manhã desta terça-feira (26), na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Águas de São Pedro, na região de Piracicaba. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas, causando comoção na cidade, que não registrava acidentes fatais havia mais de dois anos.
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Segundo informações da concessionária Eixo SP, o acidente aconteceu na altura do km 192. A vítima fatal era passageira de um dos veículos envolvidos e chegou a ser socorrida por uma ambulância do município, mas não resistiu aos ferimentos.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que outras quatro pessoas ficaram feridas. Duas vítimas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Águas de São Pedro e outras duas levadas para um hospital em São Pedro.
Com o impacto da colisão, o trânsito precisou ser desviado temporariamente para evitar congestionamentos. Equipes trabalharam na remoção dos veículos e, por volta das 12h25, a pista foi totalmente liberada.