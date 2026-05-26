26 de maio de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO: Batida entre carros deixa vítima fatal na SP 304

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Os dois carros bateram em um trecho urbano da rodovia Geraldo de Barros.
Os dois carros bateram em um trecho urbano da rodovia Geraldo de Barros.

  Uma grave batida entre um carro e um veículo utilitário terminou em tragédia na manhã desta terça-feira (26), na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Águas de São Pedro, na região de Piracicaba. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas, causando comoção na cidade, que não registrava acidentes fatais havia mais de dois anos.

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Segundo informações da concessionária Eixo SP, o acidente aconteceu na altura do km 192. A vítima fatal era passageira de um dos veículos envolvidos e chegou a ser socorrida por uma ambulância do município, mas não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que outras quatro pessoas ficaram feridas. Duas vítimas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Águas de São Pedro e outras duas levadas para um hospital em São Pedro.

Com o impacto da colisão, o trânsito precisou ser desviado temporariamente para evitar congestionamentos. Equipes trabalharam na remoção dos veículos e, por volta das 12h25, a pista foi totalmente liberada.

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