A Prefeitura de Piracicaba informou que mais de 64% dos carnês do IPTU 2026 já foram emitidos desde a liberação do sistema, iniciada na última segunda-feira (25/05). Ao todo, 147.216 documentos já foram gerados pelos contribuintes, de um total estimado em 228 mil carnês.
O grande volume de acessos ocorreu após a atualização dos boletos do imposto, motivada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou a aplicação da nova legislação do IPTU no município.
Atendimento presencial ganha horário ampliado
Para atender a alta demanda e reduzir filas, a Prefeitura reforçou as equipes e ampliou o horário de funcionamento do setor de Atendimento ao Cidadão, localizado no T2 do Centro Cívico.
Até sexta-feira (29/05), data de vencimento da primeira parcela e também da cota única, o atendimento acontece das 8h às 18h, com duas horas extras por dia.
A administração municipal afirma que a medida ajudou a diminuir o tempo de espera e organizar o fluxo de atendimento presencial.
Contribuintes relatam atendimento mais rápido
Depois do movimento intenso registrado no primeiro dia de emissão, moradores afirmam que o serviço passou a funcionar com mais agilidade.
O operador de máquinas Emerson Alves de Oliveira, de 45 anos, contou que preferiu aguardar alguns dias antes de procurar atendimento presencial.
Segundo ele, o atendimento demorou menos de dez minutos. Emerson avaliou que muitas pessoas correram para emitir o documento logo no início da liberação, o que aumentou temporariamente o fluxo de contribuintes.
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Carnês não serão entregues pelos Correios
Por conta do prazo reduzido provocado pela indefinição judicial envolvendo a nova legislação tributária, a Prefeitura informou que, excepcionalmente neste ano, os carnês não serão enviados pelos Correios.
Os contribuintes precisam acessar o portal oficial do município para emitir o documento de pagamento, disponível tanto em código de barras quanto por QR Code.
IPTU poderá ser parcelado em até oito vezes
Neste ano, o IPTU 2026 poderá ser dividido excepcionalmente em até oito parcelas, com vencimentos previstos entre maio e dezembro.
A cobrança passa a seguir as regras da Lei Complementar 474/2025, responsável pela atualização da Planta Genérica de Valores (PGV).
Mais de 60% dos imóveis tiveram redução no imposto
De acordo com a Prefeitura, cerca de 60% dos imóveis da cidade tiveram redução no valor do IPTU após a atualização da planta de valores.
A nova legislação também ampliou os descontos para contribuintes que mantêm os tributos em dia.
Quem optar pelo pagamento à vista poderá obter até 15% de desconto:
- 5% pela cota única;
- 10% adicionais para contribuintes sem débitos municipais.
Na regra anterior, o desconto máximo era de 5%.
Prefeitura cita justiça tributária na atualização
Segundo a administração municipal, a revisão da Planta Genérica de Valores corrige uma defasagem acumulada de aproximadamente 15 anos sem atualização.
A Prefeitura afirma que a medida busca promover maior equilíbrio tributário, acompanhando o crescimento urbano e a valorização imobiliária registrada em Piracicaba nos últimos anos.