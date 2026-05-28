A Prefeitura de Piracicaba informou que mais de 64% dos carnês do IPTU 2026 já foram emitidos desde a liberação do sistema, iniciada na última segunda-feira (25/05). Ao todo, 147.216 documentos já foram gerados pelos contribuintes, de um total estimado em 228 mil carnês.

O grande volume de acessos ocorreu após a atualização dos boletos do imposto, motivada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou a aplicação da nova legislação do IPTU no município.

Atendimento presencial ganha horário ampliado

Para atender a alta demanda e reduzir filas, a Prefeitura reforçou as equipes e ampliou o horário de funcionamento do setor de Atendimento ao Cidadão, localizado no T2 do Centro Cívico.