A Prefeitura de Piracicaba aumentou os investimentos na área da Saúde nos primeiros quatro meses de 2026 e apresentou crescimento em atendimentos, exames e serviços oferecidos à população. Entre janeiro e abril, o município aplicou R$ 248,7 milhões no setor, valor 11,13% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Os dados foram apresentados durante audiência pública realizada na Câmara Municipal para prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. As contas do primeiro quadrimestre foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho Municipal de Saúde.

Investimento na Saúde cresce acima dos últimos anos

Além do aumento em relação a 2025, o valor aplicado neste ano também representa alta de 21,75% quando comparado aos primeiros meses de 2024.