A Prefeitura de Piracicaba aumentou os investimentos na área da Saúde nos primeiros quatro meses de 2026 e apresentou crescimento em atendimentos, exames e serviços oferecidos à população. Entre janeiro e abril, o município aplicou R$ 248,7 milhões no setor, valor 11,13% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.
Os dados foram apresentados durante audiência pública realizada na Câmara Municipal para prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. As contas do primeiro quadrimestre foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho Municipal de Saúde.
Investimento na Saúde cresce acima dos últimos anos
Além do aumento em relação a 2025, o valor aplicado neste ano também representa alta de 21,75% quando comparado aos primeiros meses de 2024.
Do total investido:
- R$ 155,7 milhões vieram de recursos municipais;
- R$ 63,59 milhões foram repassados pelo Governo Federal;
- R$ 29,3 milhões tiveram origem estadual.
O percentual destinado à Saúde atingiu 22,04% da receita corrente líquida do município, acima do mínimo constitucional de 15%.
Atendimentos e exames tiveram alta em Piracicaba
Os números apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde também apontam crescimento nos serviços prestados pelo SUS na cidade.
Na Atenção Básica, foram registrados 119.054 atendimentos médicos, aumento de 6,73%.
Já a Saúde Bucal contabilizou 134.977 procedimentos, com crescimento de 11,5%.
Os exames laboratoriais também avançaram e chegaram a 790.450 exames realizados entre janeiro e abril, alta de 10,46%.
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Telessaúde e consultas à distância superaram metas
Entre os destaques da prestação de contas está o avanço das consultas e agendamentos realizados à distância.
Os agendamentos online de consultas e exames alcançaram 5.216 procedimentos, número muito superior à meta inicial de 1.550.
Os atendimentos por telessaúde chegaram a 1.960 consultas, superando em 126% a meta prevista pela gestão municipal.
Conselho aprova contas por unanimidade
O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Hugo Nogueira Luz, afirmou que a aprovação demonstra transparência na aplicação dos recursos públicos e fortalecimento da rede municipal.
Segundo ele, o acompanhamento financeiro e assistencial mostra ampliação do acesso da população aos serviços do SUS em Piracicaba.
Atenção especializada também cresce
A audiência pública ainda apontou aumento expressivo nos atendimentos da Atenção Especializada.
Foram realizados 384.392 procedimentos no período, número acima da meta estipulada de 220.176 atendimentos.
Também houve ampliação das consultas especializadas, fortalecimento das Comissões Locais de Saúde e crescimento dos encontros intersetoriais para discussão de casos clínicos.
Equipe técnica participou da prestação de contas
Os dados foram apresentados por representantes de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo áreas financeira, atenção farmacêutica, vigilância em saúde, urgência e emergência, além da atenção secundária.
O secretário municipal de Saúde, Gustavo Aguiar, também acompanhou a audiência pública na Câmara Municipal.