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SITUAÇÃO DELICADA

Neymar tem lesão confirmada e desfalca amistosos do Brasil

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Neymarjr.com
O atacante sofreu a contusão durante a partida entre Santos e Coritiba, válida pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 17 de maio.
O atacante sofreu a contusão durante a partida entre Santos e Coritiba, válida pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 17 de maio.

A Seleção Brasileira confirmou nesta quinta-feira (28) que Neymar está fora dos amistosos contra Panamá e Egito após exames detectarem uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. O atacante passou por nova avaliação médica depois de se apresentar à Granja Comary, em Teresópolis.

A informação foi confirmada pelo médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, durante entrevista coletiva.

Exames apontaram lesão mais séria

Inicialmente, a expectativa era de que Neymar tivesse apenas um edema muscular. No entanto, a ressonância magnética realizada pela equipe médica da Seleção identificou uma lesão muscular de grau 2.

Segundo Rodrigo Lasmar, o problema exige tratamento intensivo e acompanhamento diário da evolução clínica do jogador.

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Neymar deve ficar até três semanas afastado

Com o diagnóstico confirmado, a previsão é de que o camisa 10 fique afastado entre duas e três semanas.

Dessa forma, Neymar está oficialmente fora dos amistosos da Seleção Brasileira contra:

  • Panamá — dia 31 de maio
  • Egito — dia 6 de junho

Os jogos acontecerão em menos de dez dias, o que inviabiliza a recuperação do atleta a tempo das partidas.

Lesão aconteceu em jogo do Santos

O atacante sofreu a contusão durante a partida entre Santos e Coritiba, válida pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 17 de maio.

Na ocasião, exames realizados pelo clube paulista haviam identificado apenas um edema de dois milímetros na panturrilha.

Desde então, Neymar não voltou a atuar pelo Santos.

Coordenador do Santos falou sobre recuperação

Antes da reapresentação do jogador à Seleção, o coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, Rodrigo Zogaib, afirmou que o quadro era considerado leve, mas exigia controle de carga e tratamento específico.

Segundo ele, a intenção do clube era entregar o atleta em condições próximas do ideal para servir a Seleção Brasileira.

Resposta de Neymar repercute

Na última terça-feira (28), Neymar acompanhou a vitória do Santos sobre o Deportivo Cuenca pela Copa Sul-Americana antes de viajar para a concentração da Seleção.

Durante o evento, um repórter questionou se a situação física poderia se tornar um problema pensando na Copa do Mundo.

A resposta do atacante chamou atenção:

“Problema do quê?”, rebateu Neymar.

Seleção monitora evolução do camisa 10

Apesar do corte para os amistosos, a comissão técnica da Seleção Brasileira seguirá acompanhando diariamente a recuperação do jogador.

A expectativa é que Neymar volte às atividades gradualmente após o período de tratamento intensivo.

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