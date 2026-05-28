A Seleção Brasileira confirmou nesta quinta-feira (28) que Neymar está fora dos amistosos contra Panamá e Egito após exames detectarem uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. O atacante passou por nova avaliação médica depois de se apresentar à Granja Comary, em Teresópolis.

A informação foi confirmada pelo médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, durante entrevista coletiva.

Exames apontaram lesão mais séria

Inicialmente, a expectativa era de que Neymar tivesse apenas um edema muscular. No entanto, a ressonância magnética realizada pela equipe médica da Seleção identificou uma lesão muscular de grau 2.