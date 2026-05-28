O American Circus entra em sua reta final em Piracicaba com uma ação que mistura diversão e solidariedade. Na última semana de apresentações na cidade, o público poderá garantir meia-entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, por meio da campanha Meia Solidária.
Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, reforçando o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.
Campanha troca alimento por desconto no ingresso
A ação permite que qualquer pessoa pague valor promocional de meia-entrada ao entregar 1 kg de alimento não perecível na entrada do circo.
A iniciativa busca incentivar a solidariedade enquanto o público aproveita os últimos espetáculos do American Circus na cidade.
Última chance para assistir ao espetáculo
Segundo a organização, não haverá prorrogação da temporada em Piracicaba. Por isso, esta será a oportunidade final para quem ainda não conferiu as atrações ou deseja retornar com a família.
O circo reúne apresentações de acrobatas, palhaços, motos voadoras, dinossauros gigantes e números repletos de efeitos especiais e emoção.
VEJA MAIS:
- TJ manda Prefeitura retomar ração para gatos em Piracicaba; VEJA
- Oficina cobra R$ 6 mil por serviço de R$ 900 em Piracicaba
- Mulher ferida, linchamento e prisão agitam o centro de Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Confira os horários das sessões
As apresentações durante a semana, de quarta a sexta-feira, acontecem às 20h.
Já no último fim de semana da temporada, sábado e domingo, o público poderá escolher entre três sessões:
- 16h
- 18h
- 20h
Onde fica o American Circus em Piracicaba?
O American Circus está montado ao lado da Faculdade Anhanguera, na rua Santa Catarina, 1005, no bairro Água Branca.
A expectativa é de grande movimento nos últimos dias de funcionamento, especialmente por conta da campanha solidária e do encerramento da temporada.
Solidariedade e entretenimento juntos
A campanha Meia Solidária reforça a proposta de unir entretenimento com ações sociais, estimulando doações para ajudar famílias atendidas pelo Fundo Social.
Além de assistir ao espetáculo, o público também poderá colaborar diretamente com pessoas que enfrentam dificuldades neste período do ano.