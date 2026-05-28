28 de maio de 2026
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DESPEDIDA SOLIDÁRIA

American Circus se despede de Piracicaba com ação solidária

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, reforçando o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.
Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, reforçando o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O American Circus entra em sua reta final em Piracicaba com uma ação que mistura diversão e solidariedade. Na última semana de apresentações na cidade, o público poderá garantir meia-entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, por meio da campanha Meia Solidária.

Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, reforçando o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Campanha troca alimento por desconto no ingresso

A ação permite que qualquer pessoa pague valor promocional de meia-entrada ao entregar 1 kg de alimento não perecível na entrada do circo.

A iniciativa busca incentivar a solidariedade enquanto o público aproveita os últimos espetáculos do American Circus na cidade.

Última chance para assistir ao espetáculo

Segundo a organização, não haverá prorrogação da temporada em Piracicaba. Por isso, esta será a oportunidade final para quem ainda não conferiu as atrações ou deseja retornar com a família.

O circo reúne apresentações de acrobatas, palhaços, motos voadoras, dinossauros gigantes e números repletos de efeitos especiais e emoção.

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Confira os horários das sessões

As apresentações durante a semana, de quarta a sexta-feira, acontecem às 20h.

Já no último fim de semana da temporada, sábado e domingo, o público poderá escolher entre três sessões:

  • 16h
  • 18h
  • 20h

Onde fica o American Circus em Piracicaba?

O American Circus está montado ao lado da Faculdade Anhanguera, na rua Santa Catarina, 1005, no bairro Água Branca.

A expectativa é de grande movimento nos últimos dias de funcionamento, especialmente por conta da campanha solidária e do encerramento da temporada.

Solidariedade e entretenimento juntos

A campanha Meia Solidária reforça a proposta de unir entretenimento com ações sociais, estimulando doações para ajudar famílias atendidas pelo Fundo Social.

Além de assistir ao espetáculo, o público também poderá colaborar diretamente com pessoas que enfrentam dificuldades neste período do ano.

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