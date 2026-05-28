O American Circus entra em sua reta final em Piracicaba com uma ação que mistura diversão e solidariedade. Na última semana de apresentações na cidade, o público poderá garantir meia-entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, por meio da campanha Meia Solidária.

Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, reforçando o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Campanha troca alimento por desconto no ingresso

A ação permite que qualquer pessoa pague valor promocional de meia-entrada ao entregar 1 kg de alimento não perecível na entrada do circo.