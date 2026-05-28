A morte da maquiadora Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, de 48 anos, após um procedimento estético realizado em São Paulo, voltou a levantar discussões sobre os riscos do uso de PMMA em intervenções corporais. Moradora de Jardim, em Mato Grosso do Sul, ela morreu menos de 24 horas depois de passar por aplicações da substância em uma clínica localizada no bairro Brooklin, na zona sul da capital paulista.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, Roseli havia viajado até São Paulo para realizar procedimentos de remodelação corporal que somavam mais de R$ 54 mil.

Procedimentos ultrapassavam R$ 54 mil

De acordo com a investigação, a maquiadora realizou aplicações nos glúteos e na parte posterior das coxas. Um terceiro procedimento ainda estava agendado para acontecer no dia em que ela morreu.