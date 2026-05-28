O governo federal anunciou o lançamento do Tela Brasil, nova plataforma de streaming gratuita voltada exclusivamente para produções audiovisuais brasileiras. A iniciativa pretende ampliar o acesso da população ao cinema nacional e reunir em um único espaço digital filmes, séries, documentários, animações e conteúdos educativos produzidos no país.
Apresentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto surge como aposta para fortalecer a cultura brasileira e ampliar a circulação de obras que muitas vezes ficam restritas a festivais, mostras e circuitos alternativos.
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Streaming gratuito terá acesso pelo Gov.br
Diferente das plataformas privadas por assinatura, o Tela Brasil funcionará de forma gratuita. O acesso ao catálogo deverá ocorrer por meio de login integrado ao Gov.br, sistema digital já utilizado em diversos serviços públicos federais.
A previsão é de que o lançamento oficial aconteça no próximo sábado (30), após uma fase de testes conduzida pelo Ministério da Cultura.
Segundo o governo, a plataforma foi criada para democratizar o acesso ao audiovisual brasileiro e aproximar o público de produções nacionais de diferentes estilos e regiões do país.
Catálogo terá filmes, séries e obras nacionais
O Tela Brasil deverá reunir centenas de títulos, incluindo curtas, médias e longas-metragens, além de séries, documentários e conteúdos educativos.
Parte do acervo será composta por obras pertencentes a instituições públicas e arquivos culturais. Outra parcela será licenciada especificamente para exibição na plataforma.
A proposta inclui desde clássicos do cinema brasileiro até produções independentes e obras pouco conhecidas do grande público.
Projeto reúne instituições culturais
O desenvolvimento do streaming contou com parcerias de instituições ligadas ao audiovisual brasileiro, como a Cinemateca Brasileira, universidades e órgãos culturais.
A ideia é transformar o Tela Brasil em uma espécie de vitrine digital permanente para a produção nacional, valorizando diferentes sotaques, culturas e narrativas regionais.
Especialistas do setor avaliam que a iniciativa pode ampliar a visibilidade de produções brasileiras e incentivar o consumo de conteúdo nacional em meio à forte concorrência das plataformas internacionais.
Audiovisual brasileiro vive momento de destaque
O lançamento da plataforma acontece em um período de maior reconhecimento internacional do audiovisual brasileiro, impulsionado pelo desempenho recente de produções nacionais em festivais e premiações.
Além do acesso por celulares, a expectativa é que o Tela Brasil também disponibilize versões para computadores e televisores conectados.
O catálogo completo e todos os detalhes técnicos da plataforma ainda devem ser divulgados oficialmente pelo governo federal.