Apresentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto surge como aposta para fortalecer a cultura brasileira e ampliar a circulação de obras que muitas vezes ficam restritas a festivais, mostras e circuitos alternativos.

O governo federal anunciou o lançamento do Tela Brasil, nova plataforma de streaming gratuita voltada exclusivamente para produções audiovisuais brasileiras. A iniciativa pretende ampliar o acesso da população ao cinema nacional e reunir em um único espaço digital filmes, séries, documentários, animações e conteúdos educativos produzidos no país.

Diferente das plataformas privadas por assinatura, o Tela Brasil funcionará de forma gratuita. O acesso ao catálogo deverá ocorrer por meio de login integrado ao Gov.br, sistema digital já utilizado em diversos serviços públicos federais.

A previsão é de que o lançamento oficial aconteça no próximo sábado (30), após uma fase de testes conduzida pelo Ministério da Cultura.

Segundo o governo, a plataforma foi criada para democratizar o acesso ao audiovisual brasileiro e aproximar o público de produções nacionais de diferentes estilos e regiões do país.

Catálogo terá filmes, séries e obras nacionais