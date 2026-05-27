Caso a medida avance, mais de 1,3 milhão de trabalhadores domésticos com carteira assinada precisarão ter contratos e jornadas ajustados. Dados do Ministério do Trabalho apontam que grande parte dos vínculos formais atuais está registrada em jornadas de 44 horas semanais, modelo que precisaria ser readequado imediatamente caso o novo limite de 40 horas seja aprovado.

O possível fim da escala 6x1 promete provocar mudanças profundas na rotina de trabalhadores domésticos e empregadores em todo o país. A proposta em discussão no Congresso Nacional prevê a adoção de dois dias de descanso semanal sem redução salarial, substituindo a jornada tradicional de seis dias trabalhados por semana pelo modelo 5x2.

Entidades que representam trabalhadores domésticos avaliam que a mudança pode trazer impactos positivos na qualidade de vida da categoria, historicamente marcada por jornadas extensas e acúmulo de funções dentro e fora do ambiente profissional. A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas considera que a redução da carga horária ajudaria a ampliar o tempo de descanso, lazer e convivência familiar, além de contribuir para a saúde física e mental dos profissionais.

A discussão ganha ainda mais relevância entre cuidadores e trabalhadores que permanecem em estado constante de atenção durante o expediente. Segundo a entidade, mesmo nos períodos reservados ao descanso, muitos profissionais continuam disponíveis para atender necessidades imediatas das famílias, o que aumenta o desgaste emocional e físico ao longo da semana.

Impacto no bolso e no eSocial

Do lado dos empregadores, especialistas avaliam que a mudança exigirá reorganização da rotina doméstica e poderá elevar custos trabalhistas. Com a redução da jornada semanal, o cálculo da hora extra passaria a considerar o limite de 40 horas, e não mais 44. Isso alteraria também o divisor utilizado para calcular o valor da hora trabalhada, aumentando automaticamente o custo das horas adicionais.