Moradores de Piracicaba enfrentaram dificuldades para acessar o sistema de emissão do carnê do IPTU 2026 nesta segunda (25). Segundo a Prefeitura, o portal municipal apresentou instabilidade devido ao grande volume de acessos simultâneos registrados nas últimas horas.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pela administração municipal, a elevada procura pelo documento acabou provocando sobrecarga no sistema, dificultando o acesso de contribuintes que tentavam emitir o carnê do imposto pela internet.

Prefeitura diz que equipes atuam para normalizar sistema

Ainda conforme a Prefeitura, técnicos já trabalham para restabelecer completamente o funcionamento da plataforma digital o mais rápido possível.