Moradores de Piracicaba enfrentaram dificuldades para acessar o sistema de emissão do carnê do IPTU 2026 nesta segunda (25). Segundo a Prefeitura, o portal municipal apresentou instabilidade devido ao grande volume de acessos simultâneos registrados nas últimas horas.
De acordo com o comunicado oficial divulgado pela administração municipal, a elevada procura pelo documento acabou provocando sobrecarga no sistema, dificultando o acesso de contribuintes que tentavam emitir o carnê do imposto pela internet.
Prefeitura diz que equipes atuam para normalizar sistema
Ainda conforme a Prefeitura, técnicos já trabalham para restabelecer completamente o funcionamento da plataforma digital o mais rápido possível.
A administração informou que novas atualizações sobre o serviço serão divulgadas por meio dos canais oficiais e redes sociais do município.
A instabilidade gerou reclamações de moradores que tentavam acessar o site para consultar valores, emitir boletos e verificar informações relacionadas ao IPTU 2026.
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Emissão online concentra grande número de acessos
Nos últimos anos, a emissão digital do IPTU passou a ser o principal meio utilizado pelos contribuintes de Piracicaba para acessar o carnê do imposto, o que costuma elevar significativamente o número de acessos no período de liberação do sistema.
A recomendação é que os moradores acompanhem os comunicados oficiais da Prefeitura e tentem acessar o portal novamente após a normalização da plataforma.