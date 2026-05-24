Uma cena devastadora abalou moradores do bairro Mário Dedini, em Piracicaba, na noite desta sexta-feira (22). Uma mãe encontrou o próprio filho morto dentro da residência da família, sentado no sofá da sala.

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Segundo as informações apuradas, a mulher chegou ao imóvel e se deparou com o filho de 48 anos, já sem sinais vitais, em uma situação extremamente chocante. O SAMU foi acionado às pressas, mas a equipe médica apenas pôde constatar o óbito no local.