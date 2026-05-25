Um jovem motociclista de apenas 19 anos, identificado como Patrck morreu de forma trágica na tarde deste domingo (24), após ter o pescoço atingido por uma linha de cerol no bairro Santo Antônio, em Campinas, a cerca de 68 quilômetros de Piracicaba.
De acordo com as informações apuradas, o acidente aconteceu por volta das 17h, na rua Canárias. Patrick seguia de motocicleta quando foi surpreendida pela linha com cerol, que estava enroscada em um poste, causando um grave ferimento no pescoço do rapaz.
Testemunhas acionaram rapidamente as equipes de socorro, mas, infelizmente, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Peritos da Polícia Científica e a funerária estiveram na ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pelas autoridades competentes.