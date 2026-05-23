Uma nova ameaça digital tem preocupado especialistas em segurança e usuários de aplicativos bancários em todo o país. Um malware conhecido como “Brats” tem sido utilizado por criminosos para invadir celulares, acessar aplicativos financeiros e realizar transferências via Pix sem autorização das vítimas. O golpe pode acontecer em poucos segundos e, em muitos casos, limpa completamente as contas bancárias do usuário.
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O vírus chega aos aparelhos principalmente por meio de links maliciosos enviados em mensagens de WhatsApp, e-mails e anúncios falsos na internet. Os criminosos costumam usar promoções enganosas, supostas atualizações de aplicativos ou notícias chamativas para convencer a vítima a clicar no conteúdo. Após o download do arquivo infectado, o malware solicita permissões de acessibilidade do celular e passa a monitorar as ações do usuário.
Segundo especialistas em cibersegurança, o grande perigo está justamente na capacidade do vírus de agir silenciosamente. Depois de obter acesso ao aparelho, o programa fica em segundo plano aguardando o momento em que a pessoa entra no aplicativo do banco. A partir daí, os criminosos conseguem acessar informações, autorizar transações e desviar dinheiro rapidamente.
Um analista da área de segurança digital alertou que muitos usuários ainda subestimam os riscos nos dispositivos móveis. “Hoje o celular concentra praticamente toda a vida financeira das pessoas. É fundamental desconfiar de links recebidos por mensagens e evitar instalar aplicativos fora das lojas oficiais”, destacou.
Empresa desenvolve proteção contra malware
A empresa de tecnologia Kaspersky informou ter desenvolvido uma ferramenta capaz de bloquear a ação do malware, mesmo em situações em que o usuário ainda não percebeu que o aparelho foi infectado. Especialistas reforçam, porém, que o antivírus sozinho não elimina a necessidade de cuidados básicos na navegação.
Além disso, profissionais da área ressaltam que o vírus continua instalado no aparelho caso a infecção não seja removida corretamente. Isso significa que a ameaça pode voltar a agir sempre que houver uma nova oportunidade.
Como evitar cair no golpe do vírus do Pix
Entre as principais recomendações de segurança estão evitar clicar em links desconhecidos, desconfiar de ofertas exageradas e jamais conceder permissões suspeitas a aplicativos. Também é importante manter o sistema do celular atualizado e utilizar antivírus confiáveis.
Confira algumas orientações importantes:
- Não clique em links enviados por números desconhecidos
- Evite baixar aplicativos fora das lojas oficiais
- Nunca conceda permissões sem verificar a origem do app
- Desconfie de promoções, brindes e sorteios milagrosos
- Mantenha antivírus ativo no celular
- Fique atento a pedidos de acesso à acessibilidade do aparelho
Antivírus para celular ganha importância
Especialistas afirmam que a proteção em smartphones ainda é negligenciada por muitos usuários, apesar de os celulares armazenarem informações pessoais, bancárias e profissionais extremamente sensíveis. Aplicativos antivírus para Android e iPhone podem ser baixados diretamente nas lojas oficiais e existem opções gratuitas disponíveis.
Com o crescimento das fraudes digitais envolvendo Pix e aplicativos bancários, o alerta é claro: atenção redobrada pode ser a principal barreira contra prejuízos financeiros causados pelos golpes virtuais.