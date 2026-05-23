O vírus chega aos aparelhos principalmente por meio de links maliciosos enviados em mensagens de WhatsApp, e-mails e anúncios falsos na internet. Os criminosos costumam usar promoções enganosas, supostas atualizações de aplicativos ou notícias chamativas para convencer a vítima a clicar no conteúdo. Após o download do arquivo infectado, o malware solicita permissões de acessibilidade do celular e passa a monitorar as ações do usuário.

Uma nova ameaça digital tem preocupado especialistas em segurança e usuários de aplicativos bancários em todo o país. Um malware conhecido como “Brats” tem sido utilizado por criminosos para invadir celulares, acessar aplicativos financeiros e realizar transferências via Pix sem autorização das vítimas. O golpe pode acontecer em poucos segundos e, em muitos casos, limpa completamente as contas bancárias do usuário.

Segundo especialistas em cibersegurança, o grande perigo está justamente na capacidade do vírus de agir silenciosamente. Depois de obter acesso ao aparelho, o programa fica em segundo plano aguardando o momento em que a pessoa entra no aplicativo do banco. A partir daí, os criminosos conseguem acessar informações, autorizar transações e desviar dinheiro rapidamente.

Um analista da área de segurança digital alertou que muitos usuários ainda subestimam os riscos nos dispositivos móveis. “Hoje o celular concentra praticamente toda a vida financeira das pessoas. É fundamental desconfiar de links recebidos por mensagens e evitar instalar aplicativos fora das lojas oficiais”, destacou.

Empresa desenvolve proteção contra malware

A empresa de tecnologia Kaspersky informou ter desenvolvido uma ferramenta capaz de bloquear a ação do malware, mesmo em situações em que o usuário ainda não percebeu que o aparelho foi infectado. Especialistas reforçam, porém, que o antivírus sozinho não elimina a necessidade de cuidados básicos na navegação.