Uma tragédia marcou a manhã deste domingo (24) na Rodovia Deputado Laércio Corte, que liga Limeira a Piracicaba. Uma jovem de apenas 24 anos perdeu a vida após um violento acidente envolvendo um Honda Civic, em uma cena que chocou motoristas que passavam pelo local.

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Segundo as informações apuradas, a motorista seguia pela rodovia quando, ao acessar a rotatória próxima ao Parque Nossa Senhora das Dores, perdeu o controle da direção por causas que ainda serão investigadas.