Uma tragédia marcou a manhã deste domingo (24) na Rodovia Deputado Laércio Corte, que liga Limeira a Piracicaba. Uma jovem de apenas 24 anos perdeu a vida após um violento acidente envolvendo um Honda Civic, em uma cena que chocou motoristas que passavam pelo local.
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Segundo as informações apuradas, a motorista seguia pela rodovia quando, ao acessar a rotatória próxima ao Parque Nossa Senhora das Dores, perdeu o controle da direção por causas que ainda serão investigadas.
O carro atingiu com força o guard-rail, capotou diversas vezes e acabou se chocando violentamente contra o muro de um condomínio às margens da pista. Com a violência do impacto, a jovem foi arremessada para fora do veículo.
Após a sequência de colisões, o automóvel ainda despencou em um barranco de aproximadamente cinco metros, ficando completamente destruído.
Equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas rapidamente, mas infelizmente a vítima não resistiu aos graves ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.
As imagens do acidente impressionaram testemunhas e mostram a força devastadora da batida. As circunstâncias exatas da tragédia serão investigadas pelas autoridades.