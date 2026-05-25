Segundo informações da Guarda Civil Municipal, a equipe operacional formada pelos GCMs Helvécio, Mariano e Dorigan realizava patrulhamento pelo bairro quando abordou um homem de 28 anos em situação de flagrante por tráfico de drogas. O suspeito foi detido e encaminhado inicialmente à Santa Casa para exame de corpo de delito.

Uma ocorrência de tráfico de drogas terminou em confusão, agressão e prisão por racismo na manhã deste domingo (24), no bairro Antônio Simonetti, em Limeira, na região de Piracicaba.

Durante o atendimento, o homem teria resistido à prisão, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e evitar fuga.

Já na Central de Flagrantes, o clima ficou ainda mais tenso. Familiares do suspeito — entre eles a mãe e a irmã, de 21 anos — passaram a discutir com os guardas e tentaram interferir na ocorrência.

De acordo com os agentes, a jovem tentou facilitar uma possível fuga do irmão e acabou agredindo o GCM Mariano com um tapa no rosto. Em seguida, ela teria feito ataques racistas contra o GCM Helvécio, dizendo que “preto não deveria usar farda” e chamando o agente de “macaco”.