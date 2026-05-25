Uma ocorrência de tráfico de drogas terminou em confusão, agressão e prisão por racismo na manhã deste domingo (24), no bairro Antônio Simonetti, em Limeira, na região de Piracicaba.
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Segundo informações da Guarda Civil Municipal, a equipe operacional formada pelos GCMs Helvécio, Mariano e Dorigan realizava patrulhamento pelo bairro quando abordou um homem de 28 anos em situação de flagrante por tráfico de drogas. O suspeito foi detido e encaminhado inicialmente à Santa Casa para exame de corpo de delito.
Durante o atendimento, o homem teria resistido à prisão, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e evitar fuga.
Já na Central de Flagrantes, o clima ficou ainda mais tenso. Familiares do suspeito — entre eles a mãe e a irmã, de 21 anos — passaram a discutir com os guardas e tentaram interferir na ocorrência.
De acordo com os agentes, a jovem tentou facilitar uma possível fuga do irmão e acabou agredindo o GCM Mariano com um tapa no rosto. Em seguida, ela teria feito ataques racistas contra o GCM Helvécio, dizendo que “preto não deveria usar farda” e chamando o agente de “macaco”.
Diante das ofensas, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de racismo e foi encaminhada à carceragem, permanecendo à disposição da Justiça. A legislação brasileira prevê que o crime de racismo pode ser configurado independentemente da cor da vítima ou da autora das ofensas.
Após ser levado para a cela, o homem preso por tráfico passou a se autolesionar, batendo a cabeça contra as grades. O delegado Dr. Luiz Guilherme acionou o SAMU, que realizou atendimento no local e encaminhou o suspeito ao hospital. Segundo informações, ele sofreu apenas ferimentos leves.