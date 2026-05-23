O frio não veio para brincadeira nesta semana no Mato Grosso do Sul. Em poucos dias, 83 bois e vacas morreram congelados no pasto. O prejuízo está no campo e o alerta ligado.

Segundo a Iagro, cinco propriedades rurais notificaram as perdas. O maior tombo foi em Nova Andradina: 74 cabeças de gado mortas em quatro fazendas. Em Angélica, mais 9 animais não aguentaram o gelo e caíram.

LEIA MAIS