23 de maio de 2026
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HIPOTERMIA

Frio congelante mata mais de 80 bois em 5 fazendas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Os bois e vacas morreram de hipotermia nas cinco fazendas.
Os bois e vacas morreram de hipotermia nas cinco fazendas.

  O frio não veio para brincadeira nesta semana no Mato Grosso do Sul. Em poucos dias, 83 bois e vacas morreram congelados no pasto. O prejuízo está no campo e o alerta ligado.

 Segundo a Iagro, cinco propriedades rurais notificaram as perdas. O maior tombo foi em Nova Andradina: 74 cabeças de gado mortas em quatro fazendas. Em Angélica, mais 9 animais não aguentaram o gelo e caíram.

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 O termômetro assustou: chegou a 7°C, mas a sensação térmica bateu 0°C. Frio de doer osso, vento cortante e chuva. Para o gado no campo aberto, foi sentença.

 Bois no relento

De acordar com o Iago, na queda brusca de temperatura o produtor tem que se mexer. Não deixar os animais em campos abertos, mantendo minimamente protegidos por árvores, bosques ou capão de mato onde possam se esconder. No frio, vem a chuva e o vento e realmente é um problema sério”.

 E tem mais: morreu de hipotermia, o prejuízo é do dono. A Iagro avisou que não tem indenização do Estado. O cuidado é obrigação da fazenda.

Como salvar o rebanho

Em 2025 não teve morte por frio. Mas 2026 chegou gelando, e a Iagro soltou nota técnica com a receita pra não perder boi: recolhe o gado, leva para piquete com mata, capão ou bosque. A árvore é um escudo contra vento gelado. Barreira contra vento: Se não tem mato, usar tapume, cerca viva, qualquer coisa que corte a corrente de ar frio.

Evitar a proximidade com represas ou açudes. Cuidar dos.fracos,: bois magros, bezerros e vacas velhas vão para o curral perto de casa. E também a comida reforçada, auxílio a queima de energia.

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