Domingo, dia de descanso, virou dia de luto na SP-147. Vitória Gabriela Franco de Campos, de 24 anos, morreu na manhã deste domingo (24), depois de um acidente violento no km 114 da Rodovia Deputado Laércio Corte, no trecho entre Limeira e Piracicaba.

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Ela estava a caminho do trabalho. Dirigia um Honda Civic G10 quando, ao acessar uma alça de retorno para seguir sentido Piracicaba, perto da divisa com Iracemápolis e da rotatória do Parque Nossa Senhora das Dores, perdeu o controle da direção.