Domingo, dia de descanso, virou dia de luto na SP-147. Vitória Gabriela Franco de Campos, de 24 anos, morreu na manhã deste domingo (24), depois de um acidente violento no km 114 da Rodovia Deputado Laércio Corte, no trecho entre Limeira e Piracicaba.
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Ela estava a caminho do trabalho. Dirigia um Honda Civic G10 quando, ao acessar uma alça de retorno para seguir sentido Piracicaba, perto da divisa com Iracemápolis e da rotatória do Parque Nossa Senhora das Dores, perdeu o controle da direção.
Sequência fatal
O carro bateu no guard-rail, capotou várias vezes e atingiu o muro de um condomínio na beira da pista. Com a força, Vitória foi arremessada para fora do veículo. O Honda Civic ainda despencou em um barranco de aproximadamente cinco metros e ficou destruído.
Samu, Bombeiros e a concessionária chegaram rápido. Tentaram reanimar Vitória, mas não deu. Ela morreu ali mesmo, no local, com ferimentos gravíssimos.
Quem era Vitória
24 anos, cheia de planos, saindo pra trabalhar num domingo de manhã. A SP-147 cortou o caminho dela, em um acidente grave e fatal.A perícia agora investiga o que fez a jovem perder o controle. Sono, celular, mecânica, pista. As imagens da batida assustaram quem passou pelo km 114. Carro destruído, muro quebrado, barranco marcado.