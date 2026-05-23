Embalado e na liderança do grupo A 14, o XV de Piracicaba confirmou a grande fase no Campeonato Brasileiro da Série D ao arrancar um empate por 1 a 1 diante do Velo Clube, na noite deste sábado (22), em Rio Claro, e carimbar matematicamente a vaga para a segunda fase da competição, com duas rodadas de antecedência.

Com o resultado, o Nhô Quim chegou aos 16 pontos e segue isolado na liderança do grupo A14, consolidando uma campanha sólida e cada vez mais empolgante para a torcida alvinegra.

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