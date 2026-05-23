Embalado e na liderança do grupo A 14, o XV de Piracicaba confirmou a grande fase no Campeonato Brasileiro da Série D ao arrancar um empate por 1 a 1 diante do Velo Clube, na noite deste sábado (22), em Rio Claro, e carimbar matematicamente a vaga para a segunda fase da competição, com duas rodadas de antecedência.
Com o resultado, o Nhô Quim chegou aos 16 pontos e segue isolado na liderança do grupo A14, consolidando uma campanha sólida e cada vez mais empolgante para a torcida alvinegra.
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O gol do XV saiu aos 32 minutos do segundo tempo. Após belo cruzamento de Léo Santos, o atacante Paulo Marcelo, que havia acabado de entrar, apareceu livre para balançar as redes e colocar o time piracicabano em vantagem.
O Velo Clube reagiu na reta final. Aos 41 minutos, Matheus Firmino acertou uma cobrança de falta perfeita e deixou tudo igual em Rio Claro.
Jogo equilibrado
O duelo começou quente, com um jogador do Velo sendo expulso logo aos 4 minutos da primeira etapa. Mesmo com um atleta a menos, a equipe da casa endureceu o confronto e dificultou a vida do XV durante toda a partida.
Na segunda etapa, o jogo ficou aberto e cheio de emoção. O XV ainda desperdiçou uma chance inacreditável com Henry, que perdeu sem goleiro, cara a cara com o gol.
Mesmo assim, o empate foi suficiente para transformar a noite em festa alvinegra. Além da classificação antecipada, o XV segue invicto e mostrando força na Série D, se consolidando como um dos favoritos do grupo.
Agora, o Nhô Quim volta a campo no próximo sábado, em Piracicaba, diante do Noroeste.